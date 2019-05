V igri za absolutno večino najbolje kaže Roku Čeferinu

Informacijski pooblaščenki se nasmiha nov mandat



Podporo novem mandatu Mojce Prelesnik na funkciji informacijske pooblaščenke je izrazila večina poslanskih skupin, čeprav nekatere med njimi odločitve še niso uradno sprejele. Je pa na primer vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec dejal, da bodo v poslanski skupini kljub temu še opravili razmislek, saj se je aktivnost informacijske pooblaščenke v zadnjih letih mandata po njegovi oceni nekoliko zmanjšala.



Aktualna pooblaščenka, ki se ji petletni mandat izteče 17. julija, je sicer edina kandidatka za funkcijo. Sprva se je prijavil še novinar Rajko Gerič, a je od kandidature nato odstopil.

Ljubljana – Doslej je soustanovitelj največje odvetniške družbe po številu odvetnikov Čeferin in partnerji – pisarna ima trenutno 30 odvetnikov – prepričal že poslanski skupini SD, SMC in SAB. Vodja poslanske skupine Leviceje izpostavil, da so v primeru, da ga bo predsednik republikepredlagal v imenovanje, pripravljeni razmisliti, a imajo še nekaj pomislekov. Glasove zanj bi prispevali tudi v Desusu, kjer pa bi podprli tudi nekdanjega vodjo vladne zakonodajne službe in nekdanjega člana NSi. Podpora njegove nekdanje stranke – z izvršilnega organa se je na lastno zahtevo lani umaknil ob imenovanju na mesto vodje vladne službe – zato ni presenetljiva. »Državi zelo lojalen in naklonjen,« je dejal vodja poslanske skupine, ki je ob tem izpostavil, da nimajo tudi nič proti Roku Čeferinu.V iskanju 46 glasov, ki so potrebni za imenovanje v državnem zboru, pa največji politični skupini svoje karte še skrivata. V LMŠ po besedah vodje poslanske skupineodločitve glede ustavnega sodnika še niso sprejeli, saj imajo tudi oni še »določene pomisleke«. Kakšne, ni želel razkriti, je pa izpostavil, da gre šele za prvo od posvetovanj in spomnil, da so za ustavno sodnico nazadnje imenovali, ki pa se ni prijavila na poziv predsednika republike za zbiranje možnih kandidatov za mesto ustavnega sodnika. »Gre za pomembno funkcijo in ni primerno hiteti. Različne možnosti obstajajo,« je pojasnil še Golubović, ki je bil v svojih odgovorih podobno zadržan kot tudi vodja poslanske skupine SDS. »Odločitev bomo sprejeli tik pred glasovanjem, nimamo preferenc,« je dejal poslanec SDS in dodal, da v tem trenutku za ustavnega sodnika ne bodo predlagali nikogar drugega.Tretji prijavljeni kandidat za ustavnega sodnika – nekdanji novinar– med strankami ne uživa podpore. Predsednik republike lahko izbere kandidata za ustavnega sodnika izmed prijavljenih, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata, ki bi po devetletnem mandatu nadomestil sodnicoMandat ji poteče 27. septembra. O njenem nasledniku pa bi lahko državni zbor odločali že na junijski seji.