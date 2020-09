Ključni poudarki V lokalih spet branje časopisov.

Indija je s 5,02 milijona okuženih druga država na svetu.

8.30 Inšpektorat obravnava več sumov goljufij s turističnimi boni

8.00 V lokalih so spet dovoljeni priljubljeni časopisi in revije

7.30 V Indiji potrdili že več kot pet milijonov okužb s koronavirusom

5.00 Von der Leynova bo razgrnila vizijo Evrope po covidu-19

Tržni inšpektorat obravnava več primerov sumov goljufij s turističnimi boni. Srečujejo se tudi z različnimi življenjskimi situacijami, ki jih zakonodaja ni predvidela, denimo z vprašanjem koriščenja bona, če gost kljub rezervaciji ne pride. Ocenjujejo, da ponudnik v takem primeru ne sme trgati sredstev z bona. Tržni inšpektorat je do začetka prejšnjega tedna prejel 61 prijav domnevnih nepravilnosti pri unovčevanju turističnih bonov. Opravil je 129 nadzorov, pri čemer jih je v tretjini primerov postopek že ustavljen. Izrekel je več opozoril zaradi ugotovljenih manjših nepravilnosti, natančneje 39 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in osem opozoril po zakonu o prekrških.V gostinskih in drugih lokalih, kjer smo pred epidemijo lahko prebirali različne časopise, lahko spet poiščemo najljubše branje. Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) je to dovolil že 2. septembra, ko je objavil 28-stranska higienska priporočila pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, a o spremembah ni obvestil nikogar.V Indiji so do danes potrdili že več kot pet milijonov okužb z novim koronavirusom, so danes sporočili z indijskega ministrstva za zdravje. Zadnji milijon primerov so potrdili v samo enajstih dneh, kar je svetovni rekord v širjenju virusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indija je s 5,02 milijona okuženih druga država na svetu, takoj za ZDA, kjer so doslej potrdili 6,59 milijona okužb. Država, ki ima sicer 1,3 milijarde prebivalcev, ima tudi najvišje dnevne stopnje rasti novih okužb; že nekaj dni se te številke gibljejo okoli 90.000.Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo imela danes na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta v Bruslju svoj prvi govor o stanju v EU. Razgrnila bo vizijo Evrope po pandemiji covida-19. Pričakovati je načrt, kako izkoristiti priložnosti in se izviti iz sedanje krhkosti.