V Črni na Koroškem več kot 60 okuženih

KLJUČNI POUDARKI: Izboljšuje se epidemiološka situacija v avstralski zvezni državi Victoria.

Posodobljeni seznam držav glede na epidemiološko stanje začne veljati jutri.

10.00 Črna na Koroškem in Rogaška Slatina z novimi okužbami

9.45 Koronavirus se še vedno širi po grških centrih za begunce in migrante

8.25 Avstralija beleži uspeh v boju s koronavirusom

V drugem največjem mestu Avstralije, Melbournu, ne bo več policijske ure. FOTO: William West/AFP

8.05 V Indiji potrdili več kot 6 milijonov okužb

8.00 Od jutri veljavni posodobljeni seznami držav glede na epidemiološko stanje

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je danes število okuženih z novim koronavirusom poraslo na 45 uporabnikov in 16 zaposlenih, je za STA povedala direktorica centra. Konec tedna so v organizacijski enoti Peca na dislocirani lokaciji v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Mežica vzpostavili rdečo cono, kjer so namestili vse okužene uporabnike. Trije uporabniki centra so po navedbah direktorice Pečovnik na zdravljenju v bolnišnici, a je njihovo stanje stabilno, večina okuženih pa ima lažje simptome okužbe, nekateri so celo brez znakov bolezni. CUDV Črna, v katerem prebivajo osebe z motnjami v duševnem razvoju, s svojimi z dislociranimi enotami in dnevnimi centri sicer skrbi za okoli 300 uporabnikov in ima okoli 250 zaposlenih.V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini, kjer stanuje 130 oseb, je okuženih 25 stanovalcev in šest zaposlenih, en stanovalec je konec tedna umrl. V Pegazovem domu pa so imeli konec tedna med stanovalci tri nove okužbe, je za STA povedala direktorica Pegazovega doma. V rdeči coni doma je nameščenih 17 okuženih stanovalcev, trije se zdravijo v bolnišnici.Covid-19 je zahteval prvo smrtno žrtev v migrantskem centru v Grčiji. Umrl je 61-letni Afganistanec, ki je bil nameščen v migrantskem centru Malakasa blizu Aten. Grške oblasti so za taborišče Malakasa ter še dva migrantska centra blizu grške prestolnice v začetku meseca razglasile karanteno zaradi okužb z novim koronavirusom. O okužbah med migrant poročajo tudi z grškega otoka Lezbos. Po nedavnem požaru v tamkajšnjem prenatrpanem migrantskem centru Moria so v začasnem taborišču, kamor so premestili del prosilcev za azil, potrdili več kot 240 okužb z novim koronavirusom.V avstralskem mestu Melbourne (Victoria), ki je dalj časa veljalo za žarišče novega koronavirusa v Avstraliji, se epidemiološko stanje izboljšuje. Medtem ko so avgusta v zvezni državi Victoria dnevno potrdili približno 700 novih okužb, danes poročajo o petih. Opustili so najstrožje ukrepe, kot je nočna policijska ura, navaja Reuters, pri čemer je po besedah premierja zvezne države Victoriado zamejitve okužb prišlo pred pričakovanim rokom. Na delovna mesta se je z današnjim dnem vrnilo 127.000 oseb.V Indiji je število okužb z novim koronavirusom preseglo šest milijonov. Samo v zadnjem dnevu so potrdili več kot 82.000 okužb. Doslej je v Indiji zaradi covida-19 umrlo 95.542 ljudi, od tega v zadnjem dnevu 1039. Število potrjenih okužb se v Indiji širi najhitreje na svetu, zaradi česar bo ob nadaljevanju trenda po številu zabeleženih okužb v prihodnjih tednih prehitela ZDA, kjer so doslej skupno potrdili največ, več kot sedem milijonov okužb.Vlada je po spremembah režima za preprečitev širjenja covida-19 na mejah na novo določila sezname držav oziroma regij glede na epidemiološke tveganje. Posodobljeni seznam začne veljati jutri. Med drugim se na zeleni seznam vrača Srbija, Italija pa bo po novem na oranžnem, kamor so se z rdečega premaknile tudi hrvaške obmejne županije; deli Avstrije (Dunaj, Tirolska in Predarlska) in Madžarske (administrativna enota Budimpešta in Györ-Moson-Sopron) pa so pristali na rdečem.