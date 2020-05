V iskanju »koronapravice«  

Stoosemdesetkrat so dvignili telefon

Varuh človekovih pravic je v času epidemije obravnaval:



- 80 zadev in 29 telefonskih klicev s področja socialne varnosti

- 64 zadev in 23 telefonskih klicev o enakosti pred zakonom in varstva pred diskriminacijo

- 19 zadev ni 35 telefonskih klicev zaradi omejitev osebne svobode

- 31 zadev in 21 telefonskih klicev o varstvu otrokovih pravic

- 20 zadev in 18 telefonskih klicev o delovnopravnih zadevah

Za ustavno presojo se še ni odločil

Peter Svetina, varuh človekovih pravic, ustavne presoje v povezavi s covidom-19 še ni zahteval. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ljubljana – V družini, ki biva v enem večjih žarišč covida-19, so zboleli starši in eden od otrok. Zboleli so v obdobju, ko so testirali le osebe, ki so morale v bolnišnico. To je bil v njihovi družini oče. Kot uradno oboleli je bil nato upravičen do 90 odstotkov nadomestila plače, mati, ki je imela lažjo obliko bolezni in ni bila testirana, pa le do 80 odstotkov nadomestila. Kje je tu pravica?To je le ena od več kot tristo pobud oziroma vprašanj, povezanih s covidom-19, ki so jih v času od razglasitve epidemije, to je od 12. marca, pa do konca aprila obravnavali v uradu varuha človekovih pravic Petra Svetine.Epilog zadeve, katere pobudnica za presojo je bila mati, je naslednji: urad varuha se je po pojasnilo obrnil na ministrstvo za zdravje. Po posvetu z zdravstveno zavarovalnico, ki je prisluhnila pomislekom ministrstva oziroma varuha in pobudnice, so izvajalci zdravstvenih storitev prejeli novo navodilo, ki odpravlja »diskriminacijo« med »dokazano in nedokazano« obolelimi V omenjenem obdobju je urad varuha poleg pobud prejel tudi 182 klicev ljudi, ki so iskali informacije o svojih pravicah. Največ obravnavanih zadev in klicev na brezplačno telefonsko številko 080 15 30 se je nanašalo na področje socialne varnosti (80 zadev in 29 telefonskih klicev), enakosti pred zakonom in varstva pred diskriminacijo (64 zadev in 23 telefonskih klicev), omejitev osebne svobode (19 zadev ni 35 telefonskih klicev), na varstvo otrokovih pravic (31 zadev in 21 telefonskih klicev) in na delovnopravne zadeve (20 zadev in 18 telefonskih klicev).Med pobudami jeprejel tudi številne pozive, naj sproži postopek pred ustavnim sodiščem za oceno ustavnosti predpisov, sprejetih zaradi zajezitve epidemije. Doslej se za uporabo tega instituta varuh ni odločil, saj meni, da je »državnim organom, ki so določen predpis predlagali ali sprejeli, najprej treba dati možnost, da se glede morebitnih nepravilnosti opredelijo in jih po možnosti tudi sami odpravijo«.Vse vladne ukrepe, odredbe in sklepe, povezane s covidom, varuh spremlja na enem mestu – na Varuhovem informatorju.