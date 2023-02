V iskanju podlag za nakup alternativnih osemkolesnikov

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se je pričakovalo in celo napovedovalo, da se bo vlada Roberta Goloba z zbranimi ponudbami za nakup alternativnih osemkolesnikov seznanila že ta teden, je iz odgovorov ministrstva za obrambo razvidno, da tega še ni mogoče pričakovati tako kmalu. Alternativna rešitev že naročenim 45 boxerjem naj bi bila sicer pripravljena do novega leta, a najprej bosta vlada in nato državni zbor potrjevala resolucijo o razvoju Slovenske vojske do leta 2040, ki bo ministrstvu za obrambo dala podlago za omenjene nakupe. Se v koaliciji lahko zatakne že pri tem koraku?