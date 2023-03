V Istri je prostorska ureditev še vedno nedorečena

V nadaljevanju preberite:

»Občinski prostorski načrt je v fazi izdelave celovite presoje vplivov na okolje in usklajevanj z nosilci urejanja prostora,« so pojasnili na Občini Piran. Na Mestni občini Koper, kjer so se pod aktualnim županom še v prejšnjem mandatu lotili priprav za ta krovni prostorski akt, opravljajo prostorske delavnice s krajani. V Izoli se ukvarjajo s popravki predloga prostorske ureditve, ki so ga v začetku lanskega leta občani zavrnili na referendumu. V Ankaranu pa so se nekateri investitorji zaradi nestrinjanja z občinsko prostorsko politiko obrnili na ustavno sodišče.

Kot ocenjujejo na izolski občini, bo postopek z vključevanjem popravkov OPN predvidoma zahteval dve leti, kar pomeni, da v vmesnem času ne bodo mogli spreminjati obstoječe namembnosti zemljišč (tako namreč določa zakon). V Izoli pa bodo kljub temu izpeljali nekaj nujnih razvojnih projektov, kot so sprejetje občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za širitev bolnišnice in za priobalni pas med Koprom in Izolo, spremembe zazidalnega načrta Mala Seva, v pripravi pa je tudi nova prostorska ureditev za širitev hotela Delfin ter za vsebine na območje nekdanjega Arga, vendar bodo osnova obstoječi prostorski akti.