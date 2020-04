V ZDA močan skok števila smrti zaradi koronavirusa

KLJUČNI POUDARKI: Na svetu okuženih že 2,86 milijona ljudi

Milana Kreka skrbijo prvomajski žuri

Koronavirus je v Italiji terjal 26.384 življenj

ZDA so najhuje prizadeta država v pandemiji koronavirusa sars-cov-2. Skupaj so v državi zabeležili 53.511 smrti zaradi covida-19. Skoraj milijon - 936.293 ljudi pa je potrjeno okuženih. Skupaj je sicer število umrlih v svetu že preseglo število 200.000, medtem ko je število okuženih doseglo 2,86 milijona ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Med celinami je najhuje prizadeta Evropa, kjer so zabeležili 122.171 smrtnih primerov zaradi covida-19. Med posameznimi državami pa ZDA sledi Italija s 26.384 smrtmi, Španija z 22.902, Francija z 22.614 in Velika Britanija z 20.319 smrtnimi primeri zaradi koronavirusne bolezni 19.V Sloveniji je bilo v petek potrjeni 15 novih okužb s covidom-19, kar je enkrat več kot v četrtek. Po besedahz NIJZ poskok kaže na to, da ljudje ob veliki noči niso upoštevali omejitev. Krek je kritičen tudi do politike, ki da bi se morala v teh kriznih časih poenotiti v skupnemu cilju preprečiti veliko škodo zaradi koronavirusa.Če ljudje ne bodo več spoštovali omejitev, bomo to čez 14 dni spet videli v podatkih o številu okuženih, je dejal Krek, ki ga najbolj skrbijo prvomajski žuri. En sam okuženi brez simptomov na kresovanju lahko povzroči tudi 50 novih okuženih.Ruski zunanji ministerje izjavil, da Svetovna zdravstvena organizacija primerno opravlja svoje delo v času pandemije novega koronavirusa. Po njegovem mnenju WHO izpolnjuje svojo vlogo vodilne in usklajevalne agencije. Drži, ni vse idealno. A nihče ni popoln, je dodal.Ameriški predsednikje namreč nedavno sporočil, da ZDA ne bodo več financirale WHO, saj da se ni ustrezno odzvala na to zdravstveno krizo in da se je preveč zanašala na informacije iz Kitajske, kjer se je novi koronavirus prvič pojavil. Trump je trdil, da se je virus zaradi napak WHO razširil v pandemijo, ki je prizadela na milijone ljudi po svetu. Lavrov je dejal, da takšne kritike nimajo kaj dosti s tem, kar dela WHO. Po njegovem mnenju želijo ljudje s takšnimi napadi opravičiti svoj pristop, ki je bil prepozen in ni bil ustrezen.V Italiji je od začetka izbruha konec februarja novemu koronavirusu podleglo 26.384 ljudi. Po številu žrtev je Italija na drugem mestu za ZDA. V sosednji državi so do zdaj potrdili 195.351 primerov okužbe. Po številu okužb je za ZDA in Španijo. Število okuženih je od petka upadlo s 106.527 na 105.487 in se je zmanjšalo šesti dan zapored. V Italiji so do zdaj na novi koronavirus testirali približno 1.187.000 ljudi.