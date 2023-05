V Italiji se poklanjamo, doma ukinjamo

V nadaljevanju preberite:

Vlada Roberta Goloba je pred dnevi na hitro in na dopisni seji ukinila nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, češ da ga je Janševa vlada uvedla »brez predhodne javne in strokovne razprave«, in to v času, ko naj bi opravljala le tekoče posle. Odločitev je bila odmevna tudi v tujini, ravnanje slovenske oblasti pa je bilo sprenevedajoče.