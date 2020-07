V Italiji spet časopisi v lokalih

V sosednji Furlaniji - Julijski krajini so sledili zgledu nekaterih drugih italijanskih dežel in spet uvajajo možnost ponudbe časopisov in revij v lokalih, čeprav ta ukrep na državni ravni še ni sprejet in ga napovedujejo šele za konec meseca.



Priljubljeno dnevno branje časopisa ob jutranji kavi in rogljičku v baru ali med čakanjem v frizerskem in kozmetičnem salonu se postopno spet vrača. Kot je komentiral predsednik dežele Benečije Luca Zaia, ki je prvi sprostil prepoved, je to »civilizacijska norma«, saj mora biti branje oziroma informiranje zagotovljeno vsem.



Na našem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa s priporočili o tovrstni prepovedi še vztrajajo. »V lokalih stranke lahko listajo ali berejo časopise in revije drug za drugim, vmes se zgodi, da kihnejo, se na glas pogovarjajo, se dotikajo različnih površin, obraza in podobno, kar vse lahko onesnaži papir s koronavirusom,« so razložili. Okužba pa se z dotikom papirja lahko prenese na naslednjega bralca. Po do zdaj znanih dejstvih novi koronavirus lahko preživi na navadnem papirju do tri ure, na svetlečem, močno barvno potiskanem papirju pa tudi tri dni, so navedli.



Okužbo lahko prenašajo tudi tisti, ki nimajo znakov bolezni covid-19, časopisnega papirja pa po uporabi ni mogoče razkužiti. Na NIJZ dodajajo, da bi tudi gostinci lahko ponudili več izvodov časopisov in revij (ki bi jih naknadno začasno umaknili iz uporabe) ali pa bi svojim strankam omogočili dostop do elektronskih medijskih vsebin.



Priporočila NIJZ o odsvetovani skupni uporabi dnevnega časopisja in revij se nanašajo tudi na čitalnice v knjižnicah. »Do kdaj bodo priporočila veljala, je odvisno od poteka širjenja bolezni covid-19 in ni mogoče natančno predvideti. Tudi v Sloveniji se še vedno pojavljajo točkovne okužbe z virusom, zato nevarnosti še ni konec,« povedo.