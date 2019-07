V Italiji začetek dopustov in napoved prometne stavke

Tako naj bi v sredo v Italiji ne vozili avtobusi v mestnem in primestnem prometu v različnih velikih italijanskih mestih, v tem primeru naj bi stavka trajale po štiri ure, od mesta do mesta po različnih časovnih pasovih.



Železnica ne bo vozila v sredo od 9. ure zjutraj do 17. popoldne, a kot je poročal qutidiano net, so bile po Italiji velike zamude že danes, vse skupaj pa se je začelo, ko je zagorel eden od vagonov hitrega vlaka na postaji v bližini Firenc.



V sredo bodo stavkali tudi v pomorskem prometu, na linijah na pomembnejše otoke krajši čas, na manjše otoke cel dan, podobno naj bi veljalo za trajektne linije. V sredo bi stavkali tudi taksisti, delavci pomoči na cesti in izposojevalnice avtomobilov. Po nekaj ur bodo stavkali tudi zaposleni na avtocestah, bodisi v nadzornih video in radijskih centrih ter osebje v cestninskih postajah.



V petek naj bi bila stavka omejena na zračni promet in sicer naj bi trajala 4 ure, pri čemer so izključeni kontrolorji zračnega prometa. Domača letalska družba Alitalia naj bi po napovedih pač v petek stavkala cel dan.