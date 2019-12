V Izoli in Piranu ponovno opozorilna sirena

Poplavljanje morja na slovenski obali. FOTO: Janez Kočar

Prebivalce Izole in Pirana je danes ponovno prebudila opozorilna sirena. Regijski center za obveščanje Koper je namreč zaradi visokega plimovanja morja v obeh obalnih krajih sprožil sireno javnega alarmiranja z znakom opozorila za nevarnost, so sporočili s koprske izpostave centra za obveščanje.Agencija RS za okolje je za današnje jutro sicer razglasila drugo najvišjo stopnjo ogroženosti oz. oranžni alarm. Po napovedih naj bi morje poplavljalo še do 10. ure, in sicer v višini okoli 30 centimetrov.Težave z visokim plimovanjem so v Piranu imeli že v nedeljo in ponedeljek, a večje škode poplavljanje morja ni povzročilo.