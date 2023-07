V Izoli še vedno črpajo razlito gorivo, a to ne vpliva na obisk

Nezgoda z izlitjem 30.000 litrov kurilnega olja iz zalogovnika hotela Delfin v Izoli, ki se je zgodila lanskega decembra, še nima epiloga. Črpanje goriva iz podzemlja med hotelom in izolsko marino poteka vsakodnevno, a za zdaj še ni mogoče napovedati, do kdaj bo še tako. Kaj o tem povedo na agenciji za okolje, v hotelu Delfin in v izolski marini? Zakaj na izolski občini menijo, da ni ogrožena glavna turistična sezona?