V jami nezakonito lovili zaščitene hrošče

Policisti s Kozine so konec tedna prejeli obvestilo o postavljeni vabi (pasti) za nezakonit lov zaščitenih jamskih hroščev. Vaba je bila nastavljena v eni od kraških jam na območju občine Hrpelje - Kozina.



Gre za stekleno vabo (lonček), vanjo pa krivolovci nastavijo prenasičeno solno raztopino, ki ujete živali takoj primerno konzervira, zato so lahko pasti v jami dlje časa. V pasti je bilo ujetih več različnih jamskih hroščev, katere vrste so, pa bodo ugotavljali strokovnjaki na biotehnični fakulteti. Za storilcem sicer še poizvedujejo.



Policisti tako obravnavajo kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, za kar je zagrožena zaporna kazen od treh do petih let.