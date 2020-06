V jeseniški bolnišnici potrdili okužbo s koronavirusom pri zaposleni

V Splošni bolnišnici Jesenice so potrdili okužbo s koronavirusom pri medicinski sestri. Vsem, ki so bili z njo v kontaktu, so odvzeli brise. Šest zaposlenih je tako v karanteni, odvzeli so tudi brise okoli 20 pacientom, so za Delo povedali v bolnišnici. Rezultate pričakujejo danes popoldne.Okužena medicinska sestra je včeraj povedala, da se počuti slabo, zato so preverili okužbo, zdaj je v domači oskrbi.Posledično v jeseniški bolnišnici znova velja. Dovoljena pa je prisotnost zdravega starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku. Pri porodnicah je dovoljena samo prisotnost zdravega partnerja ali ene zdrave osebe. Prepoved velja do preklica.