V južni Sloveniji že močnejše nevihte, naliv tudi v Ljubljani

FOTO: ARSO

Po podatkih Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo in hidrologijo, je v južni Sloveniji že nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic – v okolici Grosuplja in na območju med Kočevjem in Novim mestom. Močan zaliv je zajel tudi Ljubljano.Za danes popoldne in zvečer so na spletni strani objavili oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Nevihtna, nestabilna zračna masa se bodo sodeč po radarski sliki premikala s severozahoda proti jugozahodu Slovenije.Na Arsu prav tako opozarjajo, da je možen pojav močnejših sunkov vetra. V naslednjih urah se bo nevihtna aktivnost po Sloveniji še okrepila.Popoldne in zvečer lahko ob lokalnih neurjih in nalivih manjši vodotoki in hudourniki hitro povečajo svoje pretoke. Nekateri lahko tudi poplavijo. Ob lokalnih nalivih lahko poplavijo tudi meteorne vode.Imate fotografije neurja? Pošljite nam jih!