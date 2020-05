FOTO:Kustec: Napovedani ukrepi v šolstvu ostajajo kljub preklicu epidemije

Preberite tudi: V pričakovanju vrnitve v neznano

Vrnitev v šole je bila v zadnjih dneh večkrat tema vladnih novinarskih konferenc. O tem so ta teden govorili državni sekretar na šolskem ministrstvu Damir Orehovec, Polonca Truden Dobrin iz NIJZ in direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, danes končno tudi ministrica Simona Kustec.

Kako bo organizirano delo?

Nova pravila

Med navodili in priporočili NIJZ je med drugim zapisano, da je v vrtcu lahko v posamezni skupini od osem do deset otrok (odvisno, ali gre za skupino prvega oziroma drugega starostnega obdobja), v razredih osnovnih in srednjih šol pa od deset do petnajst.



Vzgojiteljice v vrtcu naj bi maske nosile le pri prevzemu in oddaji otroka staršem, učiteljice bi morale maske nositi ves čas. Otrokom v vrtcu in v prvi triadi osnovnih šol mask ne bi bilo treba nositi, devetošolci, ki naj bi se v šole vrnili 25. maja, in maturanti bi maske morali nositi le zunaj matičnega razreda.

Koliko delavcev bo prišlo?

Mnoge otroke le še konec tedna loči od vrnitve v vrtce in šole, o tem, koliko jih bo in v kakšne vrtce in šole se vračajo, pa je veliko vprašanj. Vlada je odločila, da se 18. maja v učilnice vrnejo otroci prve triade osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol . Spet bodo polni tudi vrtci, kljub pozivu staršem, naj tisti, ki lahko imajo otroke še naprej doma, to storijo. Povpraševanje je večje od možnosti sprejema v novih pogojih z zmanjšanim številom otrok.Uvodoma je povedala, da vsi napovedani ukrepi v šolstvu kljub odločitvi vlade o razglastivi preklica epidemije ostajajo. V vrtce se po njenih podatkih vrača okoli polovica otrok. Verjame, da bodo ravnatelji odgovorno poiskali rešitve za ustrezno varstvo. Podatkov o tem, koliko učencev prve triade bo v ponedeljek v šolah, ni podala. Verjame, da bodo prišli vsi, saj je to izobraževanje obvezno. Kar se tiče pedagoškega kadra, se po njenih podatkih v šole vrača med 80 in 85 odstotkov vseh učiteljev.Nekaj ukrepov za podporo staršem iz protikoronapaketa predlagali tudi za ohranitev po preklicu epidemije v tretjem paketu, je napovedala. Predlagali so, da se bo plačilo s strani države izvršilo za odsotnost otrok v vrtcu do 30. junija.Otroci iz sosednjih držav, ki se šolajo v Sloveniji, bodo nadaljevali z izobraževanjem doma.Začetku pouka za okoli 64.000 učencev prve triade bo v osnovnih šolah teden kasneje sledila vrnitev pouka za okoli 17.000 devetošolcev, enako za prilagojen izobraževalni program v šolah s tovrstnim programom.Največje vprašanje ostaja, kako bo organizirano delo, saj bo glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o novih pogojih dela v šolskih ustanovah zaposlenih verjetno premalo. Na šolskem ministrstvu so zagotavljali, da je organizacija ponovnega odprtja vrtcev in šol obvladljiva in jo je mogoče izpeljati, je pred dnevi, po sestanku sKustečevo, izjavil glavni tajnik Sviza»Delež otrok, ki naj bi se vrnili v vrtce, je zelo velik. Ne vemo pa, koliko delavcev bo prišlo. Ministrica in državni sekretar sta zagotovila, da je organizacija ponovnega odprtja vrtcev in šol obvladljiva in da jo je mogoče izpeljati,« je še povedal Štrukelj. Po drugi strani bo vrnitev otrok prve triade v šole obvezna.Večina vrtcev bo imela krajši poslovni čas, kar bo težava za starše, ki se vozijo daleč na delo. Manjše učne skupine v osnovnih šolah bodo zahtevale veliko organizacijske spretnosti ravnateljev, brez dodatnih obremenitev učiteljev ne bo šlo. Nekatere bo ob pouku, ki ga bodo izvajali v šolah, čakalo še delo z učenci na daljavo. Pedagogi že od prejema priporočil NIJZ opozarjajo, da ta niso življenjska in so zelo težko izvedljiva. NIJZ je sicer opozoril, da se z odpiranjem vrtcev in šol tveganje za ponoven izbruh epidemije, ki je medtem preklicana , povečuje.