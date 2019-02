V Kamni Gorici odkrili nelegalno klanje konj

Inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so 1. februarja v Kamni Gorici v občini Radovljica opravili izredni nadzor kmetije zaradi suma grobih kršitev živilske zakonodaje. Dlje časa so že zbirali obvestila in med nadzorom potrdili, da je osumljeni opravljal klanje konj in proizvodnjo mesnih izdelkov za nadaljnjo prodajo različnim strankam, so sporočili z UVHVVR.



Med nadzorom so inšpektorji našli trup zaklanega konja in še enega živega. Oba so ta dan domnevno pripeljali z Dolenjskega, brez dokumentacije in ustrezne identifikacije. Oba konja sta bila kasača, torej športna konja, za katere velja prepoved klanja in tudi prepoved uporabe mesa za prehrano ljudi, so navedli na upravi.



Našli so še večjo količino suhomesnatih izdelkov ter odkrili prostore in opremo za proizvodnjo mesnih izdelkov. Z navideznim nakupom so inšpektorji dokazali, da je osumljeni izdelke dajal na trg.



Za vse najdene mesne izdelke in meso zaklanega konja so odredili neškodljivo uničenje, ki je bilo takoj izvedeno. Konja so evtanazirali.



Odvzeli so vzorec mesa konja, namenjenega za nelegalno predelavo, ki ga bodo testirali na ostanke veterinarskih zdravil, ki bi se lahko uporabljala pri športnih konjih.



Proti fizični osebi so uvedli prekrškovni postopek.



Preiskava izvora živali se nadaljuje.