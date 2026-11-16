V Kamniku preobrat: aktualnemu županu za las ušla zmaga

Potem ko se je kamniškemu županu Mateju Slaparju po večini preštetih glasov obetal tretji mandat, se je po preštetju vseh glasov nedeljskih volitev zgodil preobrat. Potreben bo drugi krog, v katerem se bo Slapar, ki je v nedeljo dobil 49,6 odstotka glasov, pomeril z Romano Učakar. Ta jih je dobila 23,3 odstotka.

Tretjeuvrščeni Sandi Uršič je na nedeljskih volitvah dobil 20,36 odstotka glasov.

Tako Učakarjeva kot Uršič sta nekdanja podžupana, vsi trije pa so se na volitve podali s svojimi listami. Kandidirala je še nekdanja novinarka Uršula Majcen, ki jo je predlagalo Gibanje Svoboda. Po neuradnih izidih je osvojila 6,74 odstotka glasov.

Pitna voda kot eno osrednjih vprašanj

Slapar, sicer tudi državni svetnik, je na čelu občine osem let. Prvič je župansko funkcijo osvojil kot kandidat NSi, pred štirimi leti pa je kandidiral s podporo svoje liste in NSi. Napoveduje, da bo njegova prva prioriteta v novem mandatu varna pitna voda. Tudi sicer je bilo eno od osrednjih vprašanj v kampanji pred tokratnimi volitvami v Kamniku zagotavljanje varne pitne vode.

Romana Učakar je bila na prejšnjih volitvah v občinski svet izvoljena na listi aktualnega župana, podžupansko funkcijo pa je opravljala do februarja letos, ko je bila z nje razrešena. Kot je takrat navedla, je do razhajanj z županom prihajalo predvsem v razumevanju načina vodenja občine.

V občinskem svetu v Kamniku bo po neuradnih izidih v prihodnjem mandatu devet svetnikov Liste Mateja Slaparja, šest svetnikov Liste Romane Učakar in pet z Liste Sandija Uršiča. Tri mandate bo imela NSi, po dva Gibanje Svoboda in SDS, po enega pa Levica in SLS. Doslej je imela Lista Mateja Slaparja osem svetnikov, po štiri svetnike sta imeli NSi in Lista Sandija Uršiča, Gibanje Svoboda tri svetnike, po dva SDS in Lista Dušana Papeža, SLS in SD po enega, trije so bili samostojni svetniki.