V karanteni tudi gotovina

V času pandemije se je plačevanje z gotovino zelo zmanjšalo, manj je tudi transakcij na bankomatih. Nekatere centralne banke, tudi na Madžarskem, so uvedle dvotedensko karanteno za gotovino, poljska Narodna banka jo v trezorjih prav tako hrani dva tedna, po poročanju ameriške ABC News pa jo, preden jo spet spusti v obtok, celo razkužuje.V Banki Slovenije posebnih ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa niso sprejeli, tudi sami opažajo strah pred okužbo z gotovino. »V zadnjem času se je povečalo število prošenj za zamenjavo poškodovane gotovine, ko so ljudje želeli na neprimeren način sami doma dezinficirati bankovce in ...