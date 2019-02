»V katerem vzporednem svetu živite, minister?«

Igor Muževič FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Minister pravi eno ...

... zdravniki pa drugo

Ljubljana – Opoldne bodo stanje v primarnem zdravstvenem varstvu med drugim predstavili minister za zdravje, generalni direktor ZZZSin direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, predsednik sindikata zdravnikov specialistov družinske medicine Praktik.um, poudarja, da na tiskovni konferenci ne bo sodeloval nihče, ki dela v primarnem zdravstvu, in nihče, ki bi lahko govoril o imenu bolnikov.Muževič je v imenu izvršilnega odbora Praktik.uma, po včerajšnjem javnem pismu ministrstvu za zdravje (MZ) in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), danes ponovno opozoril na razmere, s katerimi se družinski zdravniki vsakodnevno soočajo pri svojem delu, in se hkrati odzval na nekatere trditve ministra Sama Fakina.»Kot lahko vidimo v zadnjih tednih, brez 'čutil na terenu' in brez srca MZ in ZZZS ne zmoreta realne ocene: ne vidita, v kakšnem stanju je naše zdravstvo, in ne slišita, kakšne so njegove potrebe. Namesto da bi sprejela naše pozive, za zaprtimi stenami brezsrčno preračunavata statistične podatke, dokler po selektivni računski telovadbi dobljeni rezultati ne zadoščajo zamišljenemu 'cesarjevemu novemu oblačilu',« opozarjajo v Praktik.umu in dodajajo, da vsakodnevno vidijo, da so potrebe prebivalstva po zdravstveni oskrbi vedno večje, kot jih zmorejo nuditi.Osupli, nejeverni in jezni gledajo na sprenevedanje odločevalcev in posledičen razkroj osnovnega zdravstva, pišejo v pismu. Po njihovem mnenju je obremenitev na posamezno družinsko ambulanto nevzdržna, časa za kakovostno obravnavo je premalo, mladi se za družinsko medicino ne odločajo, izgorelost med družinskimi zdravniki v Sloveniji je najvišja v Evropi.Odgovorili so tudi na nekatere konkretne izjave ministra Sama Fakina v zadnjih dneh, med drugim, da splošno gledano že deset let povečujejo število zdravnikov v sistemu, da se je to v zadnjih desetih letih povečalo za 40 odstotkov, medicinskih sester pa za 60 odstotkov. Fakin je dejal, da po podatkih, ki so trenutno na voljo, 60 odstotkov družinskih zdravnikov ne dosega glavarinskih količnikov in da na leto 300 bolnikov od 1800 sploh ne pride k zdravniku.Igor Muževič izpostavlja drugačne podatke – od leta 2009 do 2019 je bil le 6,7-odstotni porast timov družinske medicine. Na seznamu družinskih zdravnikov, ki jih vodi ZZZS, je 1045 zdravnikov, ki imajo opredeljene paciente, od tega jih 142 (13,6 odstotka vseh na seznamu) ne dosega 1500 glavarinskih količnikov – med njimi so zdravnice na porodniški, zdravniki na bolniški odsotnosti in tudi zdravniki, ki delajo izključno na urgenci in sploh ne opredeljujejo bolnikov.Da po 300 bolnikov ne obišče zdravnika v vsem letu, je upoštevano v glavarinskem količniku, vse več pa je starejših, kroničnih bolnikov, ki jih obravnavajo tudi po 50-krat na leto. »Letos živi v Sloveniji 133.000 tujih državljanov, kar predstavlja 60-odstotni porast v desetih letih. Gre za skupino prebivalstva, kjer je zaradi težjega sporazumevanja obravnava izrazito bolj zahtevna,« še en vidik izpostavlja Muževič.​Ker se mladi ne odločajo za to specializacijo, bo ob trenutni dinamiki do leta 2027 183 družinskih zdravnikov manj kot danes.»Kje živite, da lahko dajete take izjave, kot smo jim priča v zadnjih dneh? Da številke govorijo drugače!? Da pretiravamo. Svet, v katerem delamo in živimo zdravniki s pacienti, več kot očitno ni svet, kot ga vidite v uradih ZZZS in MZ. V katerem vzporedne svetu torej živite, minister in preostali delavci MZ ter ZZZS?!« se sprašujejo v sindikatu Praktik.um.