V katerih občinah županske tekme letos ne bo?

Na lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra, se bodo v nekaterih občinah za županski položaj pomerili številni kandidati, drugod pa tekme sploh ne bo. V 45 od skupno 212 slovenskih občin je v evidenci Državne volilne komisije (DVK) trenutno namreč vpisan le en kandidat za župana, kar pomeni, da bodo ti najverjetneje postali župani občin, v katerih kandidirajo.

Občinske volilne komisije so morale kandidature potrditi do 25. oktobra, sezname potrjenih kandidatur in kandidatnih list pa morajo javno objaviti najpozneje do 30. oktobra. Dokončno število občin z enim samim kandidatom bo zato znano po objavi vseh potrjenih kandidatur.

Za županski položaj 614 kandidatov

Po trenutno zbranih podatkih DVK se za županski položaj poteguje 614 kandidatov, od tega 491 moških in 123 žensk. Ženske predstavljajo približno petino vseh kandidatk in kandidatov. V mestnih občinah kandidira 77 oseb, v preostalih občinah pa 537. Najmlajši županski kandidat je star 20 let, najstarejši pa 81 let.

Med kandidati brez protikandidata so tudi predstavniki političnih strank. S Slovensko demokratsko stranko (SDS) so povezane štiri kandidature: Andrej Steyer v Apačah, Milan Janez Čadež v občini Gorenja vas - Poljane, Danijel Vrbnjak v Ormožu in Borut Horvat v Turnišču.

Novo Slovenijo – krščanske demokrate (NSi) zastopata Majda Potočnik v Rečici ob Savinji in Blaž Milavec v Sodražici. Gibanje Svoboda podpira Franca Glušiča v občini Mokronog - Trebelno, Socialni demokrati (SD) pa Alena Červa v Tolminu. Kandidat Slovenske ljudske stranke (SLS) je Darko Horvat v Kobilju.

Številne kandidature so vložile tudi skupine volivcev ali lokalne liste. Pri tem je treba razlikovati med uradnim predlagateljem kandidature in politično podporo kandidatu.

Med občinami, v katerih trenutno kandidira le ena oseba, je tudi Mestna občina Slovenj Gradec. Aktualni župan Tilen Klugler občino vodi od leta 2018, kandidaturo pa je vložil s podpisi volivcev. Tudi na lokalnih volitvah leta 2022 ni imel protikandidata. Kako sam razume dejstvo, da je edini kandidat, je pojasnil za Delo:

»Dejstvo, da na letošnjih volitvah nimam protikandidata, razumem predvsem kot izraz zaupanja v dosedanje delo in razvoj občine. Seveda pa le to pomeni zame še večjo odgovornost, da opravičim pričakovanja občanov. Ne glede na število kandidatov ostaja moja odgovornost enaka … delovati povezovalno in si prizadevati za nadaljnji razvoj Slovenj Gradca.«

Pred štirimi leti več občin z enim kandidatom

Na lokalnih volitvah leta 2022 je v 51 od 212 občin kandidiral samo en kandidat za župana. Trenutni podatek za leto 2026 je torej za šest občin nižji, vendar bo dokončna primerjava mogoča šele po objavi vseh potrjenih kandidatur.

Na prejšnjih volitvah so župana v prvem krogu izvolili v 165 občinah, v preostalih 47 pa noben kandidat ni dobil potrebne večine, zato so volivci odločali še v drugem krogu. Skupine volivcev in neodvisni kandidati so v prvem krogu osvojili 106 županskih mest, v drugem pa še 35.