V kebabu našli ketoprofen, obstaja sum nedovoljene uporabe veterinarskega živila

Najdemo ga v veterinarskih zdravilih

Ketoprofen je sestavina več veterinarskih zdravil (Dinalgen, Ketink, …), ki so predvsem raztopine za injiciranje in so namenjene za protivnetno in protibolečinsko zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistema in vimena, zmanjšanje vnetja in bolečin, povezanih s poporodnimi mišično-skeletnimi boleznimi in ohromelostjo, znižanje zvišane telesne temperature, povezane z dihalnimi obolenji goveda, zmanjšanje vnetja, znižanje zvišane telesne temperature in zmanjšanje bolečine pri akutnem kliničnem mastitisu, v kombinaciji s protimikrobnim zdravljenjem. UVHVVR

Panvitino meso je neoporečno

V Skupini Panvita so prejeli uradne rezultate analiz poljskega mesa s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki potrjujejo, da je analizirano meso iz njihovega obrata neoporečno in torej pridobljeno od zdravih živali. Rezultati analiz potrjujejo, da sodelujejo z zanesljivimi in odgovornimi dobavitelji, ki jim je na prvem mestu varnost in zdravje potrošnikov. Hkrati potrjujejo, da njihov sistem nadzora in kakovosti deluje zelo uspešno, navajajo v sporočilu za javnost.



»Obljubljamo in zagotavljamo, da bomo za naše kupce še naprej proizvajali izključno najkakovostnejše in zdravstveno neoporečne izdelke, naš sistem kakovosti in nadzora pa bo vedno na najvišjem možnem nivoju. Kot podjetje, ki ključno prispeva k slovenski samooskrbi z mesom, bomo še naprej podpirali dvig proizvodnje kakovostnega slovenskega mesa,« so še sporočili iz Panvite.

Z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so sporočili, da so opravili mikrobiološke preiskave in kemične analize odvzetih vzorcev poljskega mesa. Od šestih kemijskih analiznih izvidov je bilo pet izvidov skladnih in eden neskladen. Slednji se nanaša na vzorec kebaba, ki so ga odvzeli v obratu Alebon d.o.o. Ugotovili so, da vzorec vsebuje nesteroidno protivnetno zdravilo ketoprofen.Ketoprofen je razvrščen med dovoljene snovi, za katere se mejna vrednost ostanka ne zahteva. Iz mnenja Evropske agencije za zdravila je razvidno, da ostankov ketoprofena v jetrih, mesu in maščobi 24 ur po koncu zdravljenja ni več zaznati. Prav tako se ketoprofen hitro razgradi ter izloči. Sledovi ostankov ketoprofena so zaznani samo na mestu vboda do 96 ur po aplikaciji, zato je priporočena karenca štiri dni, so zapisali v sporočilu za javnost.»Iz omenjenega lahko predpostavljamo, da pri uporabi učinkovine ketoprofen, ni bila upoštevana zahtevana karenca, in je bila žival zaklana pred pretekom karence. Zaradi utemeljenega suma nedovoljene uporabe veterinarskega zdravila je živilo (kebab) ocenjeno kot neustrezno za prehrano ljudi in se zanj izvedejo postopki umika in odpoklica. Ker je bil sprožen postopek umika in odpoklica tega kebaba že včeraj zaradi ugotovitve salmonele , bomo v sistem hitrega obveščanja dodali informacijo o današnjem analiznem rezultatu,« so sklenili v UVHVVR.