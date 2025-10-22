V kislih kumaricah odkrili paracetamol, preventivni umik pri številnih trgovcih

Uprava za varno hrano je v pošiljki kumaric novega indijskega dobavitelja, ki sicer ni prišla v nadaljnjo prodajo, odkrila paracetamol. Uvoznik je to snov v manjši koncentraciji odkril tudi v pošiljki kumaric drugega indijskega dobavitelja, ki pa so že v prometu, zato jih je odpoklical. Vse sporne kumarice bodo uničili.

Uprava za varno hrano je sporne kumarice odkrila ob vzorčenju 28. avgusta v okviru uvoznih postopkov. Šlo je za skupno 15,2 tone svežih kumaric, namenjenih za nadaljnjo predelavo, je v današnji izjavi za medije povedala vodja sektorja za nadzor hrane Nadja Škrk.

Po vzorčenju je uvoznik, podjetje Ahac, pošiljko zadržal v skladišču. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je rezultate analize posredoval 30. septembra. »Lastnika blaga, podjetje Ahac, smo nemudoma seznanili z rezultati analiz in pozvali, da predloži dokazilo o skladnosti pošiljke, kot je na primer analizno poročilo z izmerjeno koncentracijo paracetamola v tem proizvodu,« je pojasnila. NLZOH te analize po njenih besedah namreč ni izvedel, saj nima kvantitativne akreditirane metode.

Po rezultatih analize, ki so jih upravi iz podjetja posredovali v torek, je bila v nepredelanih kumaricah ugotovljena prisotnost paracetamola v koncentraciji 28,6 miligrama. »Te kumarice niso bile nadalje predelane in niso zašle na trg,« je poudarila Škrk.

Podjetje jih je seznanilo tudi z rezultatom lastnega vzorčenja nepredelanih kumaric drugega indijskega dobavitelja, ki je pokazalo na prisotnost paracetamola v koncentraciji 4,2 miligrama. Ker je del teh kumaric že v prometu, so v torek sprožili preventivni umik.

Ta se nanaša na delikatesne kumarice v kisu Droga in delikatesne kumarice v kisu Spar, v obeh primerih 670-gramske. Distributerji so Mercator Cash and Carry, Jager, Tuš in Spar, je razvidno iz objave na spletnih straneh uprave. Potrošnikom svetujejo, da teh živil začasno ne uživajo. Po prejemu analiznih izvidov bo informacija posodobljena, so napovedali.

Iz podjetja Ahac so po besedah Škrk posredovali tudi rezultat analize končnega proizvoda kumaric iz ene od predhodnih pošiljk, v katerem pa paracetamol ni prisoten.

O vseh ugotovitvah v tej zadevi so v upravi obvestili tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, da bi izdelal oceno tveganja, kaj določena koncentracija paracetamola pomeni za zdravje.

Izvedli so tudi dodatno vzorčenje dveh naključno izbranih izdelkov istega proizvajalca, vzorčili pa bodo tudi druge vložnine na trgu, da bi preverili, ali prisotnost paracetamola morda ne predstavlja širše prakse, je dodala.

Paracetamol se sicer najpogosteje uporablja za blaženje bolečin in zniževanje povišane telesne temperature.