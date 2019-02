V kliničnem centru odslavljajo direktorja, ki je komaj nastopil mandat

Včeraj smo preverjali, kdo so novi poslovni direktorji klinik in od kod prihajajo. Ob imenu Ervina Strune, direktorja ortopedske, dermatovenerološke, očesne in ORL-klinike, se je pojavil sum, da bi lahko šlo za osebo, ki je bila v preteklosti poslovno povezana z Urško Jurkovič, znano iz afere o podkupovanju zdravnikov. Struno smo včeraj vprašali, ali drži, da je bil med kandidati Pozitivne Slovenije (državnozborske volitve leta 2014) in med ustanovitelji podjetij NIOS in MPS Urbana, a se ni odzval.Medtem pa je bilo potrjeno, da informacije o poslovnih povezavah iz preteklosti držijo: Struna je bil od avgusta 2012 do ...