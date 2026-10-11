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    Slovenija

    V koalicijskih strankah ob zaprtju volišč še redkobesedni, opozicija upa na kvorum

    Predsednike koalicijskih SDS, NSi in Demokratov v štabu pričakujejo pozneje, tisti, ki so tam, pa so ob visoki udeležbi glede izidov optimistični.
    Koalicija ob visoki referendumski udeležbi optimistično pričakuje izide, opozicija pa upa na dosežen zavrnitveni kvorum na zakonodajnem referendumu. Rezultate v Ljubljani spremljajo v za zdaj mirnih štabih. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Koalicija ob visoki referendumski udeležbi optimistično pričakuje izide, opozicija pa upa na dosežen zavrnitveni kvorum na zakonodajnem referendumu. Rezultate v Ljubljani spremljajo v za zdaj mirnih štabih. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    11. 10. 2026 | 19:44
    11. 10. 2026 | 21:07
    6:59
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    Koalicija ob visoki referendumski udeležbi optimistično pričakuje izide, opozicija pa upa na dosežen zavrnitveni kvorum na zakonodajnem referendumu. Rezultate v Ljubljani spremljajo v za zdaj mirnih štabih. FOTO: Voranc Vogel
    Koalicija ob visoki referendumski udeležbi optimistično pričakuje izide, opozicija pa upa na dosežen zavrnitveni kvorum na zakonodajnem referendumu. Rezultate v Ljubljani spremljajo v za zdaj mirnih štabih. FOTO: Voranc Vogel

    Predstavniki koalicijskih strank bodo izide današnjih referendumov pričakali v skupnem štabu v enem od lokalov v središču Ljubljane, kjer pa je ob zaprtju volišč še zelo mirno. Predsednike koalicijskih SDS, NSi in Demokratov je v štabu pričakovati pozneje, tisti, ki so tam, pa so ob visoki udeležbi glede izidov optimistični.

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    Nakazuje se visoka referendumska udeležba

    Poslanec SDS Andrej Poglajen je v izjavi za Televizijo Slovenija dejal, da visoka volilna udeležba kaže, da so bile odprte zelo relevantne teme za slovensko družbo, ki so pomembne tudi za vlado. »Rezultatov se veselimo,« je dejal.

    Janša še dve uri pred zaprtjem volišč pozival h glasovanju

    Premier in predsednik SDS Janez Janša je v objavi na družbenih omrežjih približno dve uri pred zaprtjem volišč poudaril, da »imamo čudovito domovino, ki je od nas vseh«.

    »Naši predniki so zanjo veliko žrtvovali, milijoni vaših pridnih rok se vsak dan trudijo, da bi bilo življenje dobro in da bi bilo jutri še bolje za vse. Prav danes pa vaš glas pomembno odloča o tem, kakšna bo Slovenija jutri, ali bomo pred zakonom vsi enaki in ali bo Slovenec v lastni domovini in občini končno gospodar na svoji zemlji,« je dejal in volivce pozval, da oddajo »štiri glasove za pravično in uspešno Slovenijo«.

    Janez Jansa s soprogo Ursko Bacovnik Jansa na voliscu v Domu krajanov Šentilj. FOTO: Siniša Kanižaj/STA
    Janez Jansa s soprogo Ursko Bacovnik Jansa na voliscu v Domu krajanov Šentilj. FOTO: Siniša Kanižaj/STA

    Predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je v izjavi na družbenih omrežjih poudaril, da smo na današnjih štirih referendumih odločali o tem, ali bo naša država še pravična. Po njegovih besedah smo odločali »o tem, da se pravil ne izigrava, da močno stojimo za našim načinom življenja in da svobodno izbiramo, kam bomo namenili naš denar«.

    Predsednik Demokratov in gospodarski minister Anže Logar pa je ob oddaji glasu dejal, da je referendum praznik demokracije, na njem pa je bilo mogoče glasovati za pravično Slovenijo. Po njegovem mnenju smo danes lahko odločali o tem, po kateri poti bomo krenili. Logar verjame, da bo odločitev prava, so njegove navedbe povzeli v stranki.

    V opoziciji zadovoljni z referendumsko udeležbo, upajo na kvorum

    V opozicijskih Gibanju Svoboda, SD in Levica so ob zaključku glasovanja zadovoljni z volilno udeležbo na današnjih referendumih. V Gibanju Svoboda ocenjujejo, da je to dobra popotnica za demokracijo, želijo pa si tudi zavrnitvenega kvoruma na zakonodajnem referendumu. V SD in Levici visoko udeležbo pripisujejo odzivu na delo vlade in izražanju demokracije.

    Tomaž Lah, Matej Grah in Matej Arčon v štabu Gibanja Svoboda. FOTO: Matej Družnik
    Tomaž Lah, Matej Grah in Matej Arčon v štabu Gibanja Svoboda. FOTO: Matej Družnik

    Generalni sekretar Gibanja Svoboda in poslanec Matej Grah je v izjavi za medije po zaprtju volišč dejal, da se volivci na referendumih niso izrekali samo o temah, o katerih so bili vprašani, ampak tudi o tem, kaj si ljudje mislijo o delu vlade. Meni, da je bilo ključno vprašanje – o tako imenovani politični policiji –, o katerem so ljudje odločali na zakonodajnem referendumu, zamegljeno z drugimi posvetovalnimi referendumi. »Vseeno upam, da so ljudje spregledali,« je poudaril Grah.

    V štab največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, ki rezultate referendumov spremlja na sedežu stranke v Kristalni palači v Ljubljani, prihajajo vidnejši predstavniki stranke. Mediji rezultate medtem spremljajo v avli, kjer je vzdušje mirno.

    Prvak stranke Robert Golob je ob današnji oddaji glasu sicer izrazil prepričanje, da si bomo vsi ta dan še posebej zapomnili. Državljane je pozval, naj danes povedo, da v Sloveniji želijo še naprej živeti svobodno, demokratično in zadovoljno. Zahvalil se je vsem, ki so glasovali.

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    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Stranke opozicije vsaka v svojem štabu

    Opozicijske stranke bodo rezultate sicer pričakale vsaka v svojem štabu. Golob je dejal, da so v kampanji nastopili enotno in s skupnimi sporočili. Kje se kdo zbere po razglasitvi rezultatov, pa je po besedah Goloba odvisno le od tega, kje ima kdo prostore.

    Podpredsednik stranke in poslanec Matej Arčon pričakuje odločen proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, saj je šlo za zavajanje volivcev. Je pa rezultat z določenih volišč, ki jih dobivajo, spodbuden, je dejal v izjavi za Pop TV. Arčon je izpostavil tudi posvetovalni referendum o RTV-prispevku, pri katerem meni, da »se bo zgodil pogrom nad RTV Slovenija, ki je pomemben nacionalni medij«.

    Poslanec SD Luka Goršek je v štabu stranke na Nazorjevi v Ljubljani za STA dejal, da visoka udeležba še ne nakazuje končnega izida referendumov. Ob tem je izrazil željo, da »ljudje ne privolijo v to, da se bomo zdaj po novem delili na tiste, ki si zaslužijo neke pravice v tej državi in pa na tiste, ki si jih ne,« je še povedal.

    Visoko volilno udeležbo je pripisal delu vlade. »V pol leta so ljudje prepoznali, da se morajo angažirati,« je ocenil in dodal, da se zdi, da »prihaja precej turbulenten čas«.

    Tudi v štabu Levice je zaenkrat še mirno. Poslanka Nataša Sukič je za TV Slovenija visoko udeležbo pripisala temu, da so državljani oddajo glasu začeli dojemati kot izraz neposredne demokracije. Opozorila je tudi na dolgotrajne čakalne vrste na volišču omnia v Ljubljani in izrazila upanje, da jih čakanje ni odvrnilo od oddaje glasu.

     

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    V štabu nevladnih organizacij in civilne družbe optimistični

    Predstavniki organizacij civilne družbe, ki so se vključile v referendumsko kampanjo s pozivom štirikrat proti, so se po zaprtju volišč zbrali v lokalu Pritličje v Ljubljani. Po besedah Katje Utroša iz Kulturnega društva Gmajna so veseli, da so se ljudje mobilizirali in se udeležili referenduma. Glede izidov so optimistični.

    »Odprla se je razprava, neko polje, kjer so se lahko soočila mnenja za in proti. To je praznik demokracije, to je temelj demokracije, z izmenjavo mnenj demokracijo krepimo,« je povedala za Televizijo Slovenija.

    Po njenih besedah so volivci razumeli vprašanja, zato so se danes tudi odzvali v tako velikem številu. »Mi smo trdno prepričani, da znajo ljudje razmišljati s svojo glavo in da so se odločili po svoji vesti,« je dodala.

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