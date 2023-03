20.000 otrok je brez pediatra

V nadaljevanju preberite:

Približno pet odstotkov otrok, mlajših od 19 let, po podatkih ZZZS nima opredeljenega pediatra. To je skupaj 20.000 otrok. Po drugi strani je v pediatričnih ambulantah tudi veliko odraslih, ker pediatri po zakonodaji ne smejo avtomatsko izpisati pacienta, ko ta dopolni 19 let. Pediater, ki v ambulanti zdravi štiridesetletnike, lahko zavrne vpis novorojenčka, če presega število glavarinskih količnikov. Kratek čas so vpis novorojenčkov zavračali v ZD Škofja Loka, v ZD Kočevje pa novorojenčkov sploh ne vpisujejo, ker svojega pediatra nimajo.

Ministrstvo za zdravje sicer miri, da razmere niso alarmantne, a priznava, prav tako tudi ZZZS, da zanimanja za primarno pediatrijo ni dovolj. Na Zdravniški zbornici Slovenije pa razlagajo, da v Sloveniji primanjkuje skupaj več kot tisoč zdravnikov, pri omejenem številu diplomantov medicine to pomeni pomanjkanje zdravnikov posameznih specializacij.