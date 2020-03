V Kočevju v samoizolaciji osem ljudi

Kočevje – »Osebe, ki so bile posredno ali neposredno v stiku z osebo iz Metlike, ki ima potrjen koronavirus, a ni zbolela, so v samoizolaciji,« pravi Polona Vidič Hudobivnik, direktorica Zdravstvenega doma Kočevje. Gre za osem ljudi, ki so se prostovoljno osamili za 14 dni. Na tak način v občini Kočevje preprečujejo širjenje virusa, da ne bi prišlo do nadaljnjih stikov med ljudmi in možne širitve virusa.



V ZD Kočevje so včeraj vzeli 14 brisov ljudi iz občin Kočevje, Ribnica in Cerknica, od tega jih je bilo 13 negativnih, na en izvid pa še čakajo. »Okužbe na našem območju še ni, smo pa uvedli karanteno zaradi tega stika z okuženo osebo,« pravi Vladimir Prebilič.



Polona Vidič Hudobivnik pa dodaja, da je v sedanjih razmerah najbolj pomembno odgovorno ravnanje ljudi, da se ne bi ponovila italijanska zgodba. Zato naj ljudje upoštevajo navodila NIJZ in ukrepe, ki so jih uvedli v ZD Kočevje in drugje. Občina, na primer, je za stranke zaprla vložišče in občinsko blagajno, obenem pa jim svetuje, da naj ne hodijo na občino Kočevje.



Aktiviral se je tudi občinski štab civilne zaščite. »Morda delamo kakšen korak več, kot je priporočeno, vendar smo ocenili, da je vse to potrebno, da se omeji možnost širjenja okužbe,« še pravi Polona Vidič Hudobivnik.