V Kočevskem rogu odkrili še eno množično grobišče

Jamarji so v enem od kraških brezen v Kočevskem rogu odkrili človeške posmrtne ostanke. Gre za ostanke najmanj 35 oseb, verjetno pa jih bodo izkopali še več deset. »Domnevamo lahko, da gre za eno od še neodkritih morišč v Kočevskem Rogu,« je sporočil predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobiščNa človeške ostanke so jamarji naleteli med topografsko raziskavo kraških brezen v Kočevskem rogu. V petek so nato novomeški jamarji, arheologainter antropologinjaiz podjetja Avgusta začeli z raziskavo, je navedel Dežman.Po delnem iznosu posmrtnih ostankov je antropološka analiza odkrila, da gre za posmrtne ostanke vsaj 35 oseb. Gre za moške, morda pa je med njimi ena ženska. »Po stanju v jami lahko sklepamo, da bo v nadaljevanju ekshumiranih vsaj še nekaj deset oseb,« je navedel Dežman.V kraških breznih v Kočevskem rogu so posmrtni ostanki predvsem nekdanjih več tisoč pripadnikov novomeške domobranske skupine, ki se ni uspela umakniti v tujino. Lovili so jih še dolge mesece po koncu vojne in večinoma umorili, je dodal predsednik komisije.Pričakovali so, da jih bodo našli tudi v grobišču v Rugarskih klancih, kjer so bili odkriti posmrtni ostanki 22 moških. A glede na odkrite predmete gre verjetno za žrtve, ki so bile del oboroženih formacij Neodvisne države Hrvaške.Zadnje raziskave v Kočevskem rogu so medtem potrdile, da je brezno pod Macesnovo gorico »verjetno največje slovensko morišče in grobišče«, je izpostavil Dežman. V komisiji upajo, da bo letos izveden razpis, ki bo omogočil ekshumacijo žrtev v prihodnjem letu. Medtem naj bi v breznu pod Krenom končali predvsem pripadniki srbskih in črnogorskih četniških enot.