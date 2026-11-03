V Kočevski Reki začeli graditi največjo žago pri nas

V državnem podjetju Slovenski državni gozdovi so na začetku letošnjega leta napovedali 50-milijonsko naložbo v nov lesni center v Kočevski Reki, v državno podjetje Fagus Slovenica, ki je bilo desetletja znano kot Snežnik Kočevska Reka. Proizvodnjo so oktobra ustavili, zaposlene prezaposlili, zdaj pa demontirajo jeklene konstrukcije na objektih, ki so predvideni za rušitev. Testni zagon novega obrata je predviden decembra prihodnje leto.

»Začetek pripravljalnih gradbenih del načrtujemo do konca novembra,« pravi Rok Rutar, direktor Fagusa Slovenica. »Pripravljalna dela vključujejo zemeljska dela, izkope, nasutja in utrjevanje terena. S tem bodo vzpostavljeni pogoji za gradbena, obrtniška in montažna dela, katerih začetek je načrtovan za marec prihodnje leto.« Po načrtih bodo tehnološko opremo montirali od konca aprila do novembra prihodnje leto, tako da bo decembra leta 2027 poskusni zagon novega obrata.

Samo v državnih gozdovih kočevsko-ribniškega območja posekajo okoli 240.000 kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov na leto. FOTO: Simona Fajfar

Na mestu stare žage bodo postavili lupilno linijo s sortirnico hlodovine, zgradbo z žagarskim obratom in sortirnico desk, sušilnice, energetsko centralo za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase, logistično in drugo opremo ter pripadajoče manipulacijske in skladiščne površine. Pri projektu sodeluje pet glavnih dobaviteljev opreme, od tega sta dva slovenska: največji dobavitelj je podjetje Mebor iz Železnikov, ki bo dobavilo osrednji, to je žagarski del nove proizvodnje, podjetje Smarti oziroma TAB System iz Kranja pa bo dobavilo merilne in skenirne sisteme za ocenjevanje kakovosti lesa.

Drugi dobavitelji za energetsko in sušilno linijo so iz tujine, saj nimamo slovenskih industrijskih proizvajalcev. Avstrijski podjetji Mühlböck in AgroForst bosta dobavili sušilnice, kurišče in kotel, italijanski proizvajalec Turboden bo dobavitelj turbine ORC za proizvodnjo električne energije v soproizvodnji toplote in elektrike.

60 odstotkov lesa bodo zagotovili iz državnih gozdov

»Načrtovana letna zmogljivost obrata je okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine. Po načrtih bodo Slovenski državni gozdovi (SiDG) zagotavljali približno 60 odstotkov vhodne surovine iz državnih gozdov, preostanek pa bo družba pridobivala iz zasebnih gozdov in uvoza,« pravi Rok Rutar. Nova proizvodnja bo usmerjena v izdelavo kakovostnega bukovega žaganega lesa, večinoma parjenega, z dimenzijami in vlažnostjo, prilagojeno zahtevam kupcev, predvsem v pohištveni industriji.

Podjetje bo imelo kogeneracijsko enoto za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase, ki bo imela toplotno moč osem megavatov (MW) in električno moč dva MW. »Predvidena letna proizvodnja znaša okoli 64.000 megavatov (MWh) toplotne in 16.000 MWh električne energije,« pravi Rok Rutar: »Kot gorivo bo uporabljala predvsem zeleno biomaso iz okoliških gozdov in lesne ostanke iz predelave bukove hlodovine. Zagotavljala bo energijo za delovanje novega obrata, del proizvedene električne energije pa bo namenjen oddaji v omrežje.«

»SiDG bo zagotavljal približno 60 odstotkov vhodne surovine iz državnih gozdov, preostanek bo družba pridobivala iz zasebnih gozdov in uvoza,« pravi Rok Rutar. FOTO: Matej Povše

Mag. Marko Matjašič, glavni direktor SiDG, ocenjuje, da družba Fagus Slovenica, ki nadaljuje 73-letno tradicijo podjetja Snežnik, z investicijo v novi lesno-energetski center v Kočevski Reki načrtuje lesni center, katerega pomen presega lokalni in slovenski prostor: »Z načrtovano letno zmogljivostjo predelave okoli 100.000 kubičnih metrov bukove hlodovine bo novi obrat največja tovrstna žaga v Sloveniji in se bo uvrščal tudi med največje tovrstne obrate v Evropi. To je največja naložba v slovensko lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi.«

Nove zaposlitve

»Naložba v Fagus Slovenico ohranja lesnopredelovalno dejavnost na tem območju in ustvarja pogoje, da se v regiji predela več lesa ter ustvari več dodane vrednosti,« pravi Marko Matjašič. FOTO: Matej Povše

V podjetju so že oktobra začeli iskati ključni kader, ki bo imeli pomembno vlogo pri vzpostavljanju in zagonu sodobnega lesno-energetskega centra v Kočevski Reki. »Zaposliti jih želimo še pred začetkom dobav in montaže tehnološke opreme,« pravi Rok Rutar: »Tako bodo že od začetka lahko spoznavali tehnološke procese in pridobivali znanje za učinkovito ter varno upravljanje nove proizvodnje in uvajanje proizvodnih delavcev.«

Zdaj podjetje išče vodjo proizvodnje, vodjo tehnologije in preskrbe proizvodnje ter inženirja za pripravo dela. »Pri zaposlovanju si želimo predvsem dobrega odziva kandidatov s širšega območja Kočevja in Ribnice, saj želimo z novo investicijo prispevati tudi k razvoju lokalnega gospodarstva in zagotavljanju dolgoročnih zaposlitvenih priložnosti v regiji,« pravi Rok Rutar, ki še dodaja, da so pomemben del prihodnje ekipe tudi dosedanji zaposleni v družbi Fagus Slovenica, ki so zdaj začasno prerazporejeni na druga delovna mesta znotraj skupine SiDG. Skupno bo v novi žagi 45 zaposlenih.

Podjetje Snežnik Kočevska Reka je bilo zastarelo. FOTO: Simona Fajfar Foto

Financiranje približno 50 milijonov evrov vredne investicije je zagotovila skupina SiDG, ki kot matična družba sodeluje z naknadnim vplačilom kapitala in poroštvi za posojila, bančna sredstva pa zagotavljata banki UniCredit in SID. »SiDG kot matična družba z investicijo v Kočevski Reki uresničuje enega svojih strateških ciljev, to je spodbujanje razvoja gozdno-lesnih verig. Namen naložbe je povečati domače predelovalne zmogljivosti in omogočiti, da se več dodane vrednosti iz slovenskega lesa ustvari v Sloveniji,« pravi Marko Matjašič.

Investicija pa je še posebno pomembna za kočevsko-ribniško območje, kjer je bila nekoč močna lesnopredelovalna industrija, ki je pridobivala surovino iz okoliških gozdov. Samo v državnih gozdovih na tem območju posekajo okoli 240.000 kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov na leto, od tega približno 115.000 kubičnih metrov hlodovine iglavcev in listavcev. »Kupcem na območju Kočevja in Ribnice smo do zdaj na leto prodali okoli 87.000 kubičnih metrov hlodovine, od tega približno 60.000 kubičnih metrov hčerinski družbi Fagus Slovenica. Že ob njenem delovanju se je torej okoli 28.000 kubičnih metrov oziroma približno četrtina hlodovine prodala zunaj regije,« pravi Marko Matjašič.

Ohranitev predelave lesa

Če se ne bi odločili za investicijo, bi morala družba Fagus Slovenica, ki se je v zadnjih letih spopadala s poslovnimi težavami in tveganjem insolventnosti, prenehati poslovati. Marko Matjašič razloži, da bi se v tem primeru prodaja hlodovine kupcem na Kočevskem in Ribniškem zmanjšala na zgolj okoli 27.000 kubičnih metrov na leto, zunaj regije pa bi se prodalo približno 88.000 kubičnih metrov oziroma več kot tri četrtine hlodovine iz tamkajšnjih državnih gozdov. »Naložba v Fagus Slovenico zato ohranja lesnopredelovalno dejavnost na tem območju in ustvarja pogoje, da se v regiji predela več lesa ter se ustvari več dodane vrednosti,« pravi Marko Matjašič, ki še dodaja, da je bila izbira lokacije za nov lesno-energetski center logična glede na dolgoletno tradicijo gozdarstva in predelave lesa ter razpoložljivost surovine v okoliških gozdovih Kočevske.

Nova žaga bo pomembna tudi za podjetja, ki les nadalje obdelujejo, saj jim bo olajšala dostop do ustrezno razrezanega, posušenega in njihovim potrebam prilagojenega materiala. S tem se bodo ustvarili pogoji za nadaljnji razvoj lesnopredelovalne dejavnosti na Kočevskem in širše.