FOTO:V koprskem parku bo zapihala Burja

Festival Burja bo danes odprl koncertno dogajanje v novem koprskem parku.

Nastopajo izvajalci, ki jih v Kopru ni velikokrat slišati.

Popoldne bo v parku tudi veganska tržnica.

Delo Nastop didžeja Čunfe

Od klubskega do festivala na prostem

Povezava s Koprom in svežimi idejami

Organizator festivala Burja je koprski zavod Fontico. Njihov predstavnik Andraž Hribovšek je povedal, da so skupina glasbenih zanesenjakov, ki imajo vsak svojo službo, a jih druži želja po kulturnem udejstvovanju. Ime Fontico so povzeli po eni izmed koprskih palač na trgu Brolo, kjer so v davni preteklosti shranjevali žito in ima prepoznavno fasado z vklesanimi grbi koprskih družin. Po drugi strani so se oprli tudi na pomen latinske besede fonticus, ki pomeni izvir – v njihovem ­primeru – svežih idej.

Sk8aj s srcem

Delo Festivalu Burja so se pridružili tudi skejterji z dobrodelno akcijo. Foto Natalija Gaj

»Hoteli smo prevetriti tukajšnjo kulturno in glasbeno sceno,« je o nastanku festivala Burja povedal Andraž Hribovšek, predstavnik organizatorja. Vrhunec tridnevnega dogajanja bo danes, saj bodo vse aktivnosti in koncerti »premierno« izvedeni v novem koprskem parku. Dogodki so brezplačni.»Naša usmeritev je show case festival, torej priložnost, da se na njem predstavijo nekoliko bolj butične, da ne rečem alternativne skupine, seveda v okvirih, ki veljajo v tem okolju. Zvrstno gre za mešanico slogov, od jazza do popa in elektronike,« je pojasnil Hribovšek. ­Festival Burja v Kopru izvajajo tretjič (prvič so ga pred tremi leti, lani je bil »kreativni predah«). Glavna novost je, da so ga umestili v nov koprski park ob Semedelski promenadi, kjer bo prvič koncertno dogajanje. »Park je z amfiteatri mišljen kot kulturno prizorišče, pod tlemi ima nameščene električne omarice, nekoliko večji izziv bi bil, če bi to bil plačljiv dogodek, saj je območje težko učinkovito ograditi,« je omenil.Festival Burja je bil v prvih letih v prostorih Centra mladih Koper (CMK), tako da je letošnji premik na prosto za organizatorje nov izziv. »Čeprav nam vreme ni naklonjeno, bomo v vsakem primeru šli open air. Med seboj se šalimo, da imamo letos častno obiskovalko – burjo,« se je posmejal sogovornik. Poudaril je, da jih je podprla koprska občina, pri organizaciji pa so se oprli na lokalna društva, ki jih je zanimalo sodelovanje. Podobno so pri izbiri izvajalcev hoteli dati priložnost primorskim in slovenskim izvajalcem, ki jih v Kopru ni velikokrat slišati.Na dan odprtja festivala, v sredo, se je dogajanje začelo z razpravo o mobilnosti, dostopnosti, parkiranju in zelenem mestu ter dobrodelno akcijo Sk8aj s srcem, ki se je po 700 kilometrih skejtanja po Sloveniji sklenila v Taverni. Zvečer so v CMK nastopili didžej Čunfa in Darla Smoking. Včeraj so prav tako v CMK nastopili hrvaška skupina Žen in Idrijčan Jakob Kobal. Danes bodo, kot omenjeno, v novem koprskem parku nastopili srbska izvajalka Lady Jelena, nemško-italijanska skupina Sneers in Slovenci Mistakes. V popoldanskem času bodo v parku veganska tržnica, otroške delavnice in joga, proti večeru pa odprta vaja izolske plesne skupine KUD Erato.