FOTO:V Kopru lučke in blišč, v dušah pa tema

Številni občani menijo, da občina premalo vlaga v prenovo starega mestnega jedra.

Popoviču se priznava, da ima mesto razvito mestno in športno infrastrukturo.

Večnamenski park na Bonifiki Popovič izpostavlja kot enega pomembnejših projektov svojega aktualnega županskega mandata.

Sodelovanje ovirajo ljubljanski politiki

»Če bi bilo mogoče razpisati referendum za odcepitev Primorske in mejo na Črnem Kalu, bi za glasovalo 90 odstotkov prebivalcev.« Boris Popovič

Med najbolj zadolženimi

Malo občinskih stanovanj in še manj hotelov

Koper v večnamenski poslovni stavbi Solis dobiva olimpijski bazen.

Konflikti na vsakem koraku

Boris Popovič si je za letošnji veseli december omislil »posebno« okrasitev, ki so jo meščani poimenovali Čudolandija in bo po županovemu prepričanju v mesto privabila obiskovalce. Novoletne lučke bodo prižgali že pred lokalnimi volitvami.

Občina tudi kot družinsko podjetje?

Dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem

Dragan Marušič

rektor Univerze na Primorskem

Koper je vse bolj odprt v svet, kakor se za pravo univerzitetno mesto tudi spodobi. Katalizator prihodnjega razvoja je trikotnik med Luko, univerzo in občino. Prvi korak v tej smeri je bil narejen s podpisom pisma o nameri med občino in Luko, da se stavba blagovnih rezerv nameni za študente in občane. Do tu zmoremo sami. Za večji razvojni preboj Kopra in slovenske Istre pa bi morala nekaj doumeti tudi naša osrednja oblast. Ne Ljubljana, Koper bi moral biti glavno mesto Slovenije.«

Ksenija Benedetti, Akademiija za poslovni protokol

Ksenija Benedetti

Akademija za poslovni protokol

Koper gotovo bolj živi kot pred mnogimi leti. Ali živi tudi bolje, je vprašanje za vsakega Koprčana posebej. Spominjam pa se Kopra pred mnogimi leti. Bil je kot postana juha in v njem je človek v številnih pogledih izgubil apetit. Veliko mojih znancev, ki po več letih obiščejo Koper, je presenečenih in navdušenih. Nekaterih meja sicer ni primerno prestopati in veseli me, da so s spomenika odstranili plastične rože … Moti me preveč trgovskih centrov. Želela bi si več kulture in znanosti ter manj potrošništva. Pa stara koprska porodnišnica (servitski samostan), kjer sem se rodila tudi jaz, nujno, res nujno in takoj, potrebuje svoj porod in lastno novo rojstvo.

Rok Hladnik, direktor Primorskih novic

Rok Hladnik

predsednik Kluba gospodarstvenikov slovenske Istre

Čeprav občinska oblast nima neposrednega vpliva, je skrb vzbujajoče, da se delovna mesta z višjo izobrazbo in višjo dodano vrednostjo selijo v Ljubljano. Samo s kulturo dialoga, partnerskim odnosom z občani in enakovrednim obravnavanjem vseh deležnikov znotraj občine kot tudi tistih od zunaj lahko Koper postane središče regije, kar bi ustvarilo dodatne priložnosti in možnosti za kakovostnejše bivanje. Slovenija nima regij, zato morajo to vlogo prevzeti mestne občine. Če hoče biti Koper »Capo d'Istria« mora sodelovati z vsemi.

Koper – Po številu prebivalcev je koprska občina četrta največja v državi, a zaradi pristanišča in svoje lege najbrž druga najpomembnejša. Zato je tudi oblast v njej nadpovprečno želena. Zadnjih šestnajst let Kopru vlada Boris Popovič, ki se bo na novembrskih volitvah potegoval za svoj peti županski mandat. Občina je v tem času v vseh pogledih napredovala, in čeprav večina zasluge za to pripisuje prav avtokratskemu in populističnemu županu, imajo mnogi glede razvitosti in zaslug tudi drugačno mnenje.Koprski župan upravičeno pravi, da ima obnovljene šole in vrtce, razvito mestno in športno infrastrukturo, urejen mestni promet in cestno infrastrukturo, učinkovito komunalno službo, urejene in čiste parke in trge, zagotovljeno zdravstveno oskrbo in skrb za socialno šibkejše ... A številni občani so prepričani, da občina premalo namenja za prenovo starega mestnega jedra, da na podeželju, denimo v Škofijah, Hrvatinih in Dekanih velik del gospodinjstev ni priključen na javno kanalizacijo.Popovič, ki ga zelo privlačijo blišč ter arhitekturni in tehnični presežki, pravi, da so največji dosežki iztekajočega se mandata pridobitev obalne ceste in odprava vinjet za predor Markovec, olimpijski bazen na Bonifiki, ki bo občino stal 11 milijonov evrov, športni park z odbojkarskimi igrišči in atletsko stezo ter večnamenski park na Bonifiki. Do konca leta napoveduje še projekte za širšo bertoško vpadnico proti Luki in odpravo ozkega grla na Šmarski cesti.»Imam tudi zasluge za končno odločitev o dvojnem drugem tiru,« praviin na vprašanje, kako bi lahko dosegli več sodelovanja med občinami v regiji, napoveduje, da bo poskušal vplivati na izbor novega župana v Piranu in Ankaranu: »V Izoli nismo dobili primernega kandidata, druge občine pa s Koprom ne želijo sodelovati, ker so njihovi župani člani ljubljanskih političnih strank, ki ne dovolijo sodelovanja. Če bi bilo mogoče razpisati referendum za odcepitev in določitev meje na Črnem Kalu, bi za to glasovalo 90 odstotkov prebivalcev.«Koper stereotipno velja za gospodarsko razvito občino, a podatki o povprečni neto plači tega ne potrjujejo: z okoli tisoč evri je plača namreč pod državnim povprečjem. Občina je razvita predvsem na račun najrazvitejšega pristanišča na Jadranu, toda prav povezave in trenja med Popovičevo avtokracijo in luškimi upravami so vplivale na to, da se je pristanišče, ki ima vlogo nekakšnega jezička na tehtnici ocenjevanja županovih (ne)dosežkov, razvijalo manj, kot bi se lahko.Ko je bil Popovič član in tudi predsednik nadzornega sveta in je Luko vodila Popoviču poslušna uprava Roberta Časarja, je Luka zaradi spornih naložb izgubila več deset milijonov evrov, nato pa je občina, do zamenjave uprave Draga Matića, k čemur je precej pripomogel prav Popovič, nasprotovala podaljšanju prvega pomola in gradnji novega vhoda. Župan se je omehčal šele, ko je v Luki pod novo upravo Dimitrija Zadela iztržil, da bodo v sklad za blaženje vplivov pristanišča prispevali po 200.000 evrov na leto. »Seznanjali nas bodo z gradnjo, za mestne potrebe bomo pridobil skladišča nekdanjih blagovnih rezerv, in ko bo zgrajen prvi pomol, še pomol za potniški terminal,« se z izkupičkom za občino pohvali Popovič.A delavci v Luki vidijo stvari drugače, da Popovičeva oblast Luke ne dojema kot gibala razvoja v občini, ampak kot vsemogočno molzno kravo, ki ji ves čas zvišuje ceno za svoje »sodelovanje«. Pristanišču je namreč močno zvišal dajatve. V njegovih prvih dveh mandatih je bil popolnoma uničen holding Istrabenz, od katerega je Popovičevim podjetniškim sodelavcem uspelo privatizirati Marino Koper in lokale v središču Portoroža.Tudi sicer je položaj zaposlenih v zadnjih 16 letih zaradi propadov gospodarskih velikanov Cimosa, Intereurope, Kemiplasa, Tomosa precej nazadoval. S propadom in selitvijo uspešnih podjetij, ki so delila dobre plače, se je v Kopru zelo povečalo število trgovskih centrov s precej slabše plačanimi delovnimi mesti, tok kupcev pa se je iz Italije preusmeril v Slovenijo. Razvoj tehnoloških podjetij z višjo dodano vrednostjo je Koper obšel.Občina se je za razvoj infrastrukture in ne vedno posrečene olepšave mesta v šestnajstih letih Popovičevega županovanja zelo zadolžila. Zadolženost je šestkrat višja kot ob nastopu njegovega prvega mandata: z 42,93 milijona evrov dolga skupaj z javnimi podjetji in zavodi ali 828,97 evra na prebivalca sodi med najbolj zadolžene občine pri nas. Ker ima občina nekaj dolga tudi na račun skupnih javnih zavodov z Ankaranom, dejanski dolg na Koprčana znaša 780 evrov. Letos mora občina odplačati za 2,66 milijona evrov posojil in obresti.Od začetka drugega Popovičevega mandata leta 2006 do leta 2012 je občina zgradila 255 stanovanj, potem pa nobenega več. Leta 2015 je bilo v občini 22.732 stanovanj (447 na tisoč prebivalcev), občina pa jih je imela v lasti le 557, od tega malo manj kot petsto neprofitnih. Povpraševanje po stanovanjih močno presega ponudbo, zato se cene bližajo portoroškim in ljubljanskim, občina pa s svojim skromnim stanovanjskim skladom na to težko vpliva.Velik udarec za Koper je bila odcepitev ankaranske občine leta 2011, ki je bila tudi posledica nezmožnosti dialoga tega dela občine s Popovičevo občinsko upravo. Po odcepitvi je v Kopru le 2290 turističnih ležišč v nastanitvenih objektih, lani pa so ustvarili 172.789 turističnih prenočitev, komaj desetino piranskih. Po drugi strani pa so samo letos potniške križarke v Koper pripeljale okoli 100.000 obiskovalcev na dan. Popovič o pomanjkanju turističnih ležišč pravi, da bo Ante Guberac svoj hotel na Bonifiki dogradil do konca leta 2019.Tako Popovičevi politični nasprotniki kot številni meščani županu očitajo pomanjkanje občutka za enakopravnejše in boljše medčloveške odnose, pravijo, da je nestrpen do drugače mislečih, vsakogar, ki mu nasprotuje, pa označi za sovražnika in nato ne izbira sredstev, če se mu postavi po robu. Posledica takega vladanja so tudi konflikti z vsemi sosednjimi občinami. Sprl se je celo z najtesnejšimi sodelavci, ki so postali župani, kot sta bila Tomislav Klokočovnik v Izoli in Tomaž Gantar v Piranu. Po več letih sovraštva je kazalo, da je pred volitvami zgladil odnose z Gantarjem, toda ko ga je v Piranu podprl Gašpar Gašpar Mišič, je bilo ljubezni konec. Znan je tudi njegov spor s srbskim podjetnikom Milanom Mandarićem, odvetnikom Francijem Matozom in celo dolgoletnim prijateljem, nogometašem Mladenom Rudonjo.Do spora njegov tesni sodelavec in celo družinski prijatelj, zdaj pa tekmec za koprskega županapravi, da Popovič v 16 letih ni bil sposoben razumeti, kako pomembno bi bilo sodelovanje med obalnimi občinami, kjer bi imel Koper prvo besedo. Po njegovem mnenju župan ne prenese konstruktivne kritike, zato je obkrožen z ljudmi, ki so od njega eksistenčno odvisni in mu kimajo. »Misli, da je Koper njegov. Ne loči več zasebnega od javnega.«V prvih mandatih se je Popovič proslavil z izjavo, da je treba občino voditi kot podjetje. Glede na to, da na dveh njegovih listah za tokratne volitve v občinski svet kandidirajo štirje Popoviči, očitno kot družinsko podjetje. Poleg župana Borisa Popoviča na listi Koper je naš je na tretjem mestu – kar pomeni, da bo gotovo izvoljen v mestni svet – njegov komaj 18-letni sin, ki bo najmlajši kandidat na tokratnih volitvah v Kopru in ki si želi zamenjati očeta na županskem mestu. Na listi je še njegov stric Slobodan. Na Popovičevi listi Slovenija za vedno pa se za svetnico poteguje njegova žena Eva Popovič.