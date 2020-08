V Kopru pričakujejo okuženo ladjo

Ljubljana - Tovorno ladjo v lasti grškega ladjarja, ki bo v jutri zvečer oziroma v noči s torka na sredo iz Južne Afrike v koprsko pristanišče pripeljala tovor železove rude, bodo zasidrali sredi Koprskega zaliva. Na njen krov bodo nato poslali skupino, ki bo opravila epidemiološke teste oziroma odvzela brise, na temelju katerih bo jasno, koliko članov 32-članske posadke je dejansko pozitivnih na novi koronavirus. Šele nato bo mogoče odločiti, kako naprej.



Ladjo grškega ladjarja s posadko, v kateri je večina Filipincev ter nekaj Grkov, bodo ustavili na sidrišču v zalivu in je ne bodo spustili do luških terminalov za raztovor, ki je sicer v celoti mehaniziran. Ko bodo znani rezultati testov, bodo pristojni odločili, ali lahko tovor železove rude raztovorijo ali ne. Če bo na testu pozitiven le manjši del posadke, bodo ladji dovolili vplutje v Luko Koper, v nasprotnem primeru pa se bo treba odločiti, kako ravnati. Nacionalni inštitut za javno zdravje je že pripravil ustrezen protokol ravnanja, ki ga je »uskladil s ključnimi deležniki«.



Če bo okužen pretežni del posadke in če bo velik del njenih članov bolan ter ladja zato ne bo mogla nadaljevati plovbe, bo treba s pomočjo zunanjega ministrstva najti tudi način za verjetno menjavo posadke in repatriacijo njenih okuženih članov. Če bo kdo potreboval hospitalizacijo, jo bo seveda dobil.



Tovorna ladja sicer ne predstavlja nevarnosti za javno zdravje, saj Koprčani z izolirano plavajočo enoto sredi zaliva ne bodo imeli stikov. Pristojni ne želijo razkriti, za katero ladjo konkretno gre, saj se bojijo tožb njenega lastnika; ta si ne želi medijskega pompa o ladji in okuženi posadki, saj se boji lažnih novic, ki bi lahko škodile poslovanju. Njen predstavnik pri nas je zato tudi že napovedal uporabo vseh pravnih sredstev za varovanje interesov ladjarja.