V Kopru pripravljajo novo športno strategijo

V koprski občinski upravi, ki jo vodi župan Aleš Bržan, napovedujejo novo strategijo športa. To bodo oblikovali na osnovi pogovorov z 90 športnimi društvi in klubi.



»S pogovori smo pridobili kakovostne informacije in si ustvarili boljšo predstavo o stanju, potrebah in načrtih posameznih društev ter športnih panog. Hkrati bodo ti pogovori tudi izhodišča za pripravo novega strateškega dokumenta o športu, s katerim bomo uvedli potrebne spremembe, ki jih na področju sofinanciranja in delovanja društev narekujeta nov nacionalni program športa in nov Zakon o športu,« je povedal Patrik Peroša, podžupan Mestne občine Koper, zadolžen za področje športa.



Ob tem je poudaril, da bo nova strategija upoštevala tudi želje skupnosti po hitrejšem razvoju športnega turizma. Tista društva, ki morda niso prejeli vabila na pogovor, pa poziva, naj svoje kontakte posredujejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .



V tem tednu bo tudi predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v občini in kriterijev ter meril za vrednotenje teh programov. Na srečanju, ki bo v četrtek, 20. junija, ob 17. uri v prostorih Osnovne šole Koper, bodo podžupan in strokovni sodelavci občine ter javnega zavoda za šport predstavili sistem dodeljevanja sredstev in odgovarjali na morebitna vprašanja.



Predloge sprememb in dopolnitev razpisa, ki bodo v pomoč pri pripravi potrebne dokumentacije za leto 2020, bodo športna društva in klubi lahko posredovali cel julij in avgust.