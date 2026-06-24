V Kopru zagorel avtobus, potrebna je bila evakuacija

Danes ob 11.21 je na Cesti na Markovec v Kopru zagorel mestni avtobus, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Na njem je bilo šest potnikov, ki jih je voznik varno evakuiral iz vozila. Gasilci JZ GB Koper so požar pogasili. Po podatkih policije in gasilcev nihče od udeleženih ni bil poškodovan, nikomur tudi ni bilo treba nuditi zdravniške pomoči.

S PU Koper so za Delo sporočili, naj bi na avtobusu, ki je vozil po Cesti na Markovec iz smeri Kvedrove ceste proti Prisojam, nastala tehnična okvara. 52-letni voznik je med vožnjo opazil močno dimljenje na zadnjem delu avtobusa in ustavil na postaji. Kmalu zatem pa je izbruhnil tudi požar.

Gasilci so po prihodu na kraj požar hitro pogasili. Kot so pojasnili, je zagorel predvsem zadnji del avtobusa, kjer so motor, električne in druge instalacije.

Pojasnili so tudi, da je požar povzročila tehnična napaka na električni napeljavi motorja.