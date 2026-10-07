V Kopru zasidrana legendarna ladja Palinuro

V okviru izobraževalnega programa za leto 2026 je v slovenske vode priplula šolska ladja Palinuro, znana in prestižna jadrnica italijanske vojaške mornarice. V koprskem pristanišču bo zasidrana do petka, 9. oktobra.

Ladjo so splavili leta 1934 v ladjedelnicah v Nantesu. Italijanska mornarica jo je leta 1950 kupila kot šolsko ladjo, kar pomeni, da že več kot 70 let pluje »z vetrom v jadrih«, torej v skladu z njenim geslom » Faventibus Ventis« (lat.). Na njej se urijo kadeti podčastniki, ki se na morju udeležujejo večtedenskega posebnega izobraževalnega usposabljanja.

Ladja Palinuro je priznan potujoč simbol italijanske države in njene pomorske identitete ter ima dragoceno vlogo v pomorski diplomaciji. V tem kontekstu je prihod te veličastne jadrnice v koprsko pristanišče dokaz intenzivnega in čvrstega prijateljstva in sodelovanja med Italijo in Slovenijo.

Med bivanjem v pristanišču bo posadka ladje Palinuro, ki ji poveljuje fregatni kapitan Francesco Carriero, sodelovala v vrsti institucionalnih in protokolarnih dejavnosti; sem sodi obisk italijanskega veleposlanika v Sloveniji, njegove ekscelence Giuseppeja Cavagne, namestnika načelnika generalštaba Slovenske vojske, brigadirja Anžeta Rodema, in generalne konzulke Italije v Kopru Simone Ciuffoni. Obiskovalci si bodo lahko šolsko ladjo Palinuro jutri tudi ogledali.