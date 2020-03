Zaposlena v šmarskem domu upokojencev okužena, znaki pri eni stanovalki  

Tudi v Kranju se bojijo, da bo zaščitnih mask zmanjkalo in bodo morali zapreti vstopno točko. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Testiranje 23 zaposlenih v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je potrdilo okužbo s koronavirusom pri eni zaposleni. Kot so sporočili iz občine, so se bolezenski znaki pojavili tudi pri eni stanovalki.NIJZ je brise vsem zaposlenim odvzel v ponedeljek popoldne, potem ko so se blažji bolezenski znaki pojavili pri eni od zaposlenih. Pri njej testiranje ni pokazalo okužbe, na testiranje so potem poslali brise še 23 zaposlenih. Pri eni od zaposlenih je bil test pozitiven, delavka sicer ni kazala nobenega znaka okužbe, ne povišane telesne temperature ne prehlada ali kakršnega koli slabega počutja, so sporočili iz občine. Preostali testirani brisi so bili negativni.Kot so še sporočili iz občine, v domu upokojencev že od pojava koronavirusa izvajajo vse ukrepe po navodilih pristojnih služb. Zaposlene, ki so bili v neposrednem stiku z okuženo, so poslali domov, na vseh oddelkih pa stanovalce pogosteje opazujejo in jim merijo telesno temperaturo. Bolezenski znaki so se danes ponoči pojavili pri eni oskrbovanki, ki so jo po navodilih dežurnega zdravnika takoj izolirali in je pod zdravniškim nadzorom, so še sporočili iz občine.V kranjskem zdravstvenem domu danes ostajajo brez zaščitnih mask za delo v vstopni točki za domnevno okužene bolnike s koronavirusom. Kljub racionalizaciji in pozivom po dobavi zaščitne opreme imajo le še štiri ustrezne maske, in če v kratkem ne bodo dobili novih, bodo točko primorani zapreti.Kot je za STA povedala direktorica Zdravstvenega doma Kranj, so osebno zaščitno opremo za zdravstvene delavce začeli naročati že takoj po novem letu, a je kljub pozivom in urgencam še vedno niso prejeli.V šmarskem domu upokojencev je sicer 127 zaposlenih. Ali bodo testirali tudi ostale, se NIJZ in zdravniška služba še dogovarjata. Direktoricaopozarja, da je najhuje, ker zaposlena ni kazala popolnoma nobenih znakov: »Vsakemu delavcu izmerimo temperaturo, povprašamo o počutju, tudi med delovnikom. To torej pomeni, da je čisto vsak od nas lahko okužen, pa sploh ne vemo. In tudi če testirajo vse odvzete brise, je vprašanje, kaj bo čez dva dni.«Drimlova je ogorčena, ker do danes niso v dom upokojencev prejeli niti enega samega kosa zaščitne opreme: »Opremo smo začeli naročati pred dvema mesecema! In že dva meseca pristojne opozarjam, da bomo domovi za upokojence tisti, ki bomo opremo zelo potrebovali, saj delamo z najbolj ranljivo skupino. Pa nič! Do tega je nemogoče priti. Zdaj nam je zdravstveni dom nekaj posodil, tako da bo za kakšen dan, potem pa ne vem, kaj bo.«Iz civilne zaščite so jim sicer poslali kirurške maske, ki jih lahko uporabljajo bolniki in osebje, ki dela na neinfektivnih oddelkih. Za zaščito tistih, ki delajo v vstopni točki, kjer preverjajo sume na okužbo z novim koronavirusom, pa niso primerne.Tri ustrezne maske so jim poslali iz Škofje Loke, tako da danes za zdaj še lahko delajo. Z opremo ravnajo tudi zelo racionalno. Tako ne menjajo zaščitne opreme pri vsakem bolniku, ampak počakajo, da se nabere pet ali šest bolnikov, pri katerih sumijo na koronavirus, potem se zdravnik obleče in jih obravnava.»Stanje je katastrofalno, in ko nam bo opreme zmanjkalo, bomo točko zaprli, saj zaposlenih ne bomo izpostavljali,« je opozorila Žura. Zaradi pomanjkanja opreme so v Kranju že v torek zaprli tudi zobno ambulanto za okužene s koronavirusom. Težave s pomanjkanjem opreme pa imajo, kot je izpostavil direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske, tudi na Jesenicah, kjer deluje druga vstopna točka za covid-19 na Gorenjskem.Žura predvideva, da imajo podobne težave tudi drugod po državi. Pri tem upa, da bo zaščitna oprema, ki naj bi jo država dobila danes , ustrezna za delo s bolniki s koronavirusom in da jo bodo v zdravstvenih ustanovah prejeli čim prej.