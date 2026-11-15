V Kranju tesno: Černe, Dolenc in Rakovec, blizu tudi Velov

Prvo štetje glasov v Kranju kaže na zelo tesno tekmo za županski položaj. Janez Černe je prejel 21,2 odstotka glasov, sledi mu Irena Dolenc z 19,7 odstotka, tik za njo pa aktualni župan Matjaž Rakovec z 18,9 odstotka. Enak delež glasov kot Rakovec je za zdaj zbral tudi Igor Velov.

Blizu so še Karin Planinšek s 16,7 odstotka glasov. Vekoslav Panigaz jih je prejel 3,8 odstotka, Tomaž Krišelj pa 0,8 odstotka.

Po prvih podatkih tako nihče od sedmih kandidatov ni dosegel potrebne večine za zmago v prvem krogu. Skoraj verjetno bo o županu odločal drugi krog. Volilna udeležba je bila po dosedanjih podatkih 33,3-odstotna, glasovalo je 13.949 volivcev.

V Kranju se je na tokratnih županskih volitvah pomerilo sedem kandidatov, šest od njih, Igor Velov (Lista Povezani za razvoj Kranja), Vekoslav Panigaz (Resni.ca), Janez Černe (Mi smo iz Kranja), Tomaž Krišelj (Stranka generacij) Karin Planinšek (SDS) in Irena Dolenc (NSi) jih je tekmovalo proti dosedanjemu županu Matjažu Rakovcu (SD).

Še pred razglasitvijo prvih rezultatov je Rakovec povedal, da je bil v tokratni kampaniji, ki jo je označil za umazano, tekma zelo izenačena in da je prepričan, da bo potreben drugi krog. Katerega protikandidata se najbolj boji, ni razkril, prepričan pa je, da bodo volilci na koncu izbrali pravega.

Janez Černe z ženo FOTO: Tina Horvat

Volilni dan je, po njegovih besedah, preživel zelo umirjeno, z očetom sta šla na sprehod, nato je skuhal kosilo za družino, pa s prijatelji odšel na kavo.

V volilnem štabu Rakovca je bilo vzdušje po zaprtju volišč precej zadržano, do razglasitve prvih rezultatov je vladala napetost. Medtem ko ga je na prejšnjih volitvah pred štirimi leti prišla podpret takratna predsednica SD Tanja Fajon, za zdaj v njegovem volilnem štabu ni videti vidnih politikov iz SD.

Vekoslav Panigaz, kandidat za župana Kranja FOTO: Tina Horvat

Panigaza je v volilni štab prišel podpret predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, vendar ni bil dosegljiv za izjave. 60-letni Panigaz povedal, da pričakuje zmago. »Sem nov v politiki in zame je bilo to kar zahtevno in naporno. Še posebej zato, ker mi je pred desetimi dnevi umrla mama. A sem se trudil po najboljših močeh, da bi dosegel čim boljši rezultat,« je še dodal.

Panigaza je prišel podpret Zoran Stevanović. FOTO: Tina Horvat

V volilnem štabu Janeza Černeta, glavnega izzivalca dosedanjega župana Matjaža Rakovca, so se zbrali njegovi podporniki in prijatelji. »Pričakujem uvrstitev v drugi krog, to je povsem realno. Če se bo vanj uvrstil sedanji župan, bo verjetno veliko več udarcev pod pasom kot z drugimi,« je dejal.

Rakovec sicer računa, da bo na podlagi svojega dosedanjega dela prejel največ glasov, a da bo za dokončno odločitev potreben drugi krog. O tem, kdo bi se lahko še uvrstil vanj, ni želel ugibati.

Černe je bil vesel dobrih rezultatov anket in dobrih odzivov na terenu, pravi pokazatelj pa bodo, kot je izjavil, šele izidi volitev. »Ankete so ankete, volivci pa so tisti, ki odločajo,« je dejal. Volilno kampanjo so, kot je ocenil Černe, najbolj zaznamovale županove afere, ker je preprečilo vsebinske pogovore o prihodnosti Kranja.

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Rakovec je sicer županski stolček Kranja zasedal od lokalnih volitev 2018, torej dva mandata, obakrat je bil kandidat stranke SD in obakrat je zmagal v drugem krogu. Leta 2018 je bil njegov protikandidat v drugem krogu Zoran Stevanović, na prejšnjih volitvah, leta 2022, pa je Rakovec v drugem krogu premagal Iva Bajca.

Napeti bitki za kranjski županski stolček daje dodatno razsežnost še dejstvo, da sta bila oba favorita, tako aktualni župan Rakovec kot tudi kandidat za župana Černe, nekoč tesno povezana. Bila sta sodelavca pri stranki SD, leta 2020 pa je dosedanji župan tudi poročil svojega trenutnega protikandidata, ki je takrat zasedal mesto podžupana.

Njuna skupna pot se je končala junija leta 2025, ko je Rakovec Černeta razrešil s funkcije podžupana. Spora se je zgodil zaradi različnih pogledov pri imenovanju direktorja Prešernovega gledališča Kranj.

Javnomnenjske raziskave kažejo, da bo v Kranju tudi tokrat potreben drugi krog, vendar izid ostaja nejasen, zato nestrpno čakajo prve rezultate. Blizu uvrstitve v drugi krog bi bila po predvolilnih anketah lahko tudi kandidatka NSi Dolenčeva.

Kranjski županski kandidati so se po zaprtju volišč začeli zbirati v volilnih štabih v središču mesta, kjer bodo v družbi kandidatov za mestni svet in podpornikov pričakali izid volitev. Javnomnenjske raziskave kažejo, da bo v Kranju tudi tokrat potreben drugi krog, vendar izid ostaja nejasen, zato nestrpno čakajo prve rezultate.

Blizu uvrstitve v drugi krog bi bila lahko po predvolilnih anketah tudi kandidatka NSi Dolenčeva. Tesna bitka v prvem krogu je bila v Kranju tudi že pred štirimi leti, ko sta drugouvrščenega Bajca (SDS, NSi, SLS in Zeleni Slovenije) in tretjeuvrščenega Stevanovića (Resnica) ločili le dve odstotni točki. Je pa takrat Rakovec skoraj slavil že prvem krogu, zmanjkalo mu je manj kot 1,8 odstotne točke. V drugem krogu je slavil z 71 odstotki glasov. Zdaj mu ankete kažejo precej slabše.