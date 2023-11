Prva predplačila predvidoma v prvem tednu decembra

Novela zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic avgustovskih poplav in zemeljskih plazov predvideva, da bo lastnikom stanovanj sredstva v višini 20 odstotkov ocenjene škode izplačala finančna uprava, in sicer na podlagi seznama upravičencev, ki ga je na temelju podatkov v spletni aplikaciji Ajda pripravilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Prva obvestila bodo upravičenci prejeli v teh dneh.

Podrobnosti o tem, kako bodo predplačila potekala, sta na tiskovni konferenci predstavila Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo v funkciji ministrice za naravne vire in prostor, ter Peter Grum, generalni direktor finančne uprave.

Prvič v zgodovini je ob naravnih nesrečah narejen ta korak, da bodo ljudje sredstva za obnovo dobili v tako kratkem času. Pri vseh drugih nesrečah z manjšim obsegom je to trajalo tudi sedem mesecev, je uvodoma dejala Bratuškova.

Predplačilo dobijo vsi, katerih škoda presega 6000 evrov, njihovi objekti pa niso predvideni za nadomestne gradnje.

Po prvih podatkih je stanovanjskih objektov, upravičenih do sredstev za obnovo, približno 5800. Danes, v prvi tranši, je upoštevanih 1350 objektov in 1978 upravičencev. To pomeni nekaj manj kot četrtino vseh objektov, upravičenih do sredstev za obnovo.

Skupni znesek akontacij, ki bi jih lahko izplačali, je nekaj več kot 30 milijonov, prva tranša oziroma paket pa znaša 4,7 milijona evrov. Najvišji znesek v obvestilih je 18.000 evrov, povprečje pa 2400 evrov. Ljudje imajo pet dni časa, da odgovorijo, ali se morda ne strinjajo z akontacijo. Cilj vlade je, da bodo prebivalci denar na računu imeli zgodaj v začetku decembra.

Načrtujejo štiri pakete. Zelo pa si želijo, da bi letos predplačila izpeljali v celoti, je dejala ministrica.

Poplave v Cerknem FOTO: Črt Piksi

Obvestila že jutri v predalčnikih

Danes so obvestila za upravičence predplačil že natisnjena in še danes jih bodo tudi odpremili, tako da bodo jutri v poštnih predalčnikih upravičencev. Ti imajo pet dni časa, da sporočijo, če morebiti teh sredstev ne želijo prejeti, sporoča prizadetim v poplavah Peter Grum.

Predplačila bodo izvedli predvidoma v prvih sedmih dneh decembra, je zagotovil.

Če zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov ureja predplačila, zakon o obnovi po naravnih nesrečah predvideva, da lahko ljudje dobijo največ 40 odstotkov iz državnega proračuna, skupaj pa iz javnih sredstev, to je skupaj z občinskimi sredstvi, ne smejo dobiti več kot 90 odstotkov sredstev, potrebnih za obnovo.

Ljudje ne dobijo odločb, temveč obvestila. Pritožbe v tem trenutku niso mogoče. Skladno z zakonom se bo vlada seznanila s seznamom upravičencev in to bo temelj za izplačilo Fursa. V nadaljnjih postopkih bo treba skladno z zakonom o obnovi po naravnih nesrečah do evra natančno ugotoviti, do kolikšnega zneska so dejansko upravičeni, akontacija pa se bo štela v končni znesek. Nadaljnji postopki ugotavljanja ocene škode in dokazovanja, da so prejemniki sredstva res porabili za obnovo, bodo trajala precej dlje, je dejala Bratuškova.

Sicer pa bo tehnično nakazilo izvedeno na transakcijske račune upravičencev, je še pojasnil Grum. V primeru več odprtih računov bo nakazilo šlo na zadnji račun.

»Ves mesec, odkar je ideja, da tudi ljudem damo predplačila, usklajujemo podatke. Dela je ogromno,« je opisala »veliki zalogaj« Bratuškova in omenila, da se srečujejo tudi s primeri, ko ima upravičenec dve enotni matični številki, prav tako je treba preverjati, ali so deleži stavb morda v lasti pravnih oseb. Cilj je, je ponovila, da čim večji delež predplačil pošljejo še letos.

To ne bo prvi denar, ki ga bodo ljudje dobili, je še spomnila, saj je 53 milijonov evrov že pri njih. Med drugim so septembra prejeli solidarnostno pomoč v višini 43 milijonov evrov, ki jo je vpeljal prvi interventni zakon.