V Krškem o dolgotrajni oskrbi

V prostorih krške občine bo jutri ob 17. uri javna tribuna o izkušnjah, pridobljenih v dvoletnem pilotnem projektu integrirane oskrbe Most, ki ga v tej občini izvajajo leto in pol in je eden od treh pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe, ki trenutno potekajo in se bodo končali junija letos.



Svoja mnenja bodo predstavili predstavniki ministrstva za zdravje ter podporniki projekta Most. Povabili so tudi predstavnike drugih dveh izvajalcev pilotnih projektov, Zdravstvenega doma v Celju in Koroškega doma starostnikov v Dravogradu. Pilotni projekti naj bi pripomogli k načrtovanju dolgoročno vzdržnega in stabilnega sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji.



Vsi trije pilotni projekti skupaj so sofinancirani s 6,1 milijona evri kohezijskih sredstev, petino denarja pa prispeva Slovenija.