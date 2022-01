V Kulu odločeni, da jih Golob ne bo razbil

V nadaljevanju preberite:

Robert Golob, nekdanji prvi mož Gen-I, ima glede na aktualne javnomnenjske ankete možnost, da na aprilskih parlamentarnih volitvah doseže dober rezultat. Prihodnji mesec bo znano, ali mu bo uspelo povezati manjše stranke in gibanja na sredini, pri čemer naj ne bi načenjal enotnosti Koalicije ustavnega loka (Kul). Da ostanejo homogeni, so odločeni tudi v Kulu. Najnovejša javnomnenjska anketa za nacionalno televizijo kaže, da Golobov prihod v politiko najbolj ogroža volilni rezultat SD in SDS, zato niso redke ocene, da se ga bo – če bo presodil, da ga ogroža – z vsemi sredstvi lotil prvak SDS Janez Janša.