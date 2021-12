V Kulu za zdaj še zadržano pogledujejo proti Robertu Golobu

V nadaljevanju preberite:

Po današnji javni tribuni z naslovom V kakšni državi želimo živeti?, ki jo organizira nekdanji direktor uprave Gen-I Robert Golob, bi lahko bilo bolj jasno, kako se namerava podati v politiko in kdo ga podpira – s svojo listo oziroma stranko s programom ali kot mandatar, kot ga je na nacionalni televiziji ponudil ljubljanski župan Zoran Janković, s katerim je že politično sodeloval? V LMŠ, SD, Levici in SAB so do komentiranja njegovih potez (še) previdni, a v večini jasni, da »zunanjega« mandatarja ne želijo.