Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so pri načrtovanju dela predvideli več faz in različne načine izvajanja aktivnosti. »V prvi fazi smo načrtovali množično zbiranje referenčnih vzorcev DNK svojcev na vnaprej določenih lokacijah policijskih enot. V nadaljevanju pa bomo delo prilagajali posameznim okoliščinam in potrebam svojcev,« so povedali.

Posebno pozornost bodo namenili svojcem, ki so nepokretni oziroma huje gibalno ovirani in se zaradi svojega zdravstvenega oziroma fizičnega stanja ne morejo udeležiti zbiranja vzorcev na policijskih enotah. V takšnih primerih bodo organizirali odvzem referenčnih vzorcev na njihovem domu oziroma na drugi lokaciji, kjer se nahajajo, tako da bodo policisti prišli k njim.