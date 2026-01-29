Lani rekordno število umrlih v slovenskih gorah

Lani je v slovenskih gorah ugasnilo 50 življenj, od tega 15 tujih državljanov, kar je rekordno število v zadnjih 20 letih vodenja tovrstne statistike, so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije. Leto je sicer po njihovih besedah zaznamovalo zahtevno reševanje tujih planincev v plazu pod Toscem, ki je vzel tri življenja.

Gorski reševalci so lani posredovali 660-krat, kar je za štiri odstotke več kot v letu 2024, ko je bilo vseh reševanj 633. Minulo leto so rešili 767 ljudi. Najpogostejši vzrok nesreč je bil zdrs, ki je predstavljal 24 odstotkov vseh primerov. Pogosti vzroki so tudi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepriprava na turo. Nesreč v gorah je vse več, reševanje pa postaja vedno bolj zahtevno, so opozorili gorski reševalci.

Leta 2025 so sicer opravili 89 odstotkov reševalnih akcij (588), 10 odstotkov je bilo iskalnih intervencij, 41 odstotkov intervencij (273) je bilo izvedenih s helikopterjem Slovenske vojske ali policije. Leta 2015 se je število intervencij ustavilo pri številki 430.

Zakaj pride do nesreč

Največ intervencij je v letu 2025 izvedlo društvo GRS Bohinj (96, kar je 14 odstotkov vseh). Sledi jim GRS Ljubljana z 69 in GRS Bovec, ki sta kot turistično močna slovenska središča najbolj obremenjena za gorske reševalne službe. Največ nesreč (352) se je zgodilo ravno v glavni turistični sezoni oziroma v poletnih mesecih. Glede na področje je največ nesreč na področju Triglava in Kamniško-Savinjskih Alp (103).

FOTO: Arhiv GRZS

Zdrs je bil najpogostejši vzrok nesreč, pogosto zaradi utrujenosti, nepazljivosti ali spotika ob kamen ali korenino. Poti so včasih postale prezahtevne, kar je povečalo tveganje. Neprepoznavanje terena predstavlja 22 odstotkov vseh primerov, kar pomeni reševanje oseb, ki so se znašle na neprehodnih območjih ali zaradi prezahtevnosti poti niso mogle nadaljevati.

Največ nesreč se je v letu 2025 zgodilo pri hoji po poti (20 odstotkov). Ostali pa so se ponesrečili pri hoji po brezpotju, med aktivnostmi v zraku, pri gorskem kolesarjenju, plezanju, vodnih aktivnostih, pri delu ali smučanju.

Število nesreč lahko zmanjšamo

V skoraj polovici primerov so reševali osebe, ki so bile nepoškodovane. Povečuje pa se, kot so opozorili gorski reševalci, število težje poškodovanih. Med tujimi reševanimi je bilo največ Nemcev, in sicer 65. Rešili so med drugim tudi 25 Hrvatov in 23 Madžarov.

FOTO: Arhiv GRZS

Vseh nesreč v gorah žal ne moremo preprečiti, pravijo na Gorski reševalni zvezi Slovenije, lahko pa jih zmanjšamo z upoštevanjem osnovnih napotkov. »Pomembno je, da izberemo turo, ki jo zmoremo, na pot se pripravimo in uporabljamo zanesljive zemljevide in aplikacije. S seboj imamo vedno vsaj osnovno gorniško opremo, pozimi pa ne pozabimo derez, cepina, čelade in lavinskega trojčka. Večkrat preverimo aktualno vremensko napoved, saj se razmere lahko hitro spreminjajo. Druge obvestimo, kam gremo in kdaj se vrnemo, smo previdni in v primeru nesreče takoj pokličemo 112,« so opozorili v sporočilu za javnost.

Gorska reševalna zveza Slovenije ob tem opozarja, da so snežne razmere v visokogorju trenutno zelo zahtevne in nevarne. V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp je velika nevarnost proženja snežnih plazov (4. stopnja). Priporočajo, da visokogorje zamenjate za nižje in varnejše cilje. Svetujejo tudi redno spremljanje plazovne napovedi.