V Levici bi za slab evro dvignili urno postavko

Ljubljana – Ker je nesprejemljivo, da nekateri študenti danes delajo za plačilo, manjše od minimalnega, so v izvenkoalicijski partnerici Levici dopoldne vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za finance. Na dnevni red bi uvrstili spremembe zakona o uravnoteženju javnih financ, s katerimi bi izboljšali položaj študentov. To so skušali storiti že pred parlamentarnimi počitnicami, a koalicijska stran zahteve ni podprla. Iz gospodarstva so tedaj svarili, da bi povišanje urne postavke pomenilo začetek konca študentskega dela pri nas »Želimo, da se minimalna študentska urna postavka uskladi z ravnjo minimalne plače oziroma vsaj na pet evrov neto, da se v bodoče ta višina usklajuje tako kot se usklajuje zakonsko določena minimalna plača in da se študentskim delavcem priznajo določeni dodatki, denimo za nočno, nedeljsko in praznično delo,« je pojasnil poslanec LeviceDenar za takšno povišanje je na voljo, so prepričani v stranki, saj dobički gospodarskih družb zadnjih nekaj let rekordno rastejo. »Žal se le manjšina preliva v višje plače delavskega razreda, v katerega sodijo delavci študenti. Denarja v domačem gospodarstvu je več kot dovolj. Problem je, ker se le majhen delež ustvarjene vrednosti znajde v delavskih žepih, tudi v žepih delavcev študentov. Delovne sile krvavo primanjkuje in če kdaj, je ta konjunkturni trenutek priložnost, da popravimo blaginjo in status delavskega razreda.Ker imajo s koalicijo podpisan sporazum o sodelovanju , upajo na njeno podporo. O predlogu se bodo usklajevali v petek, vsekakor pa pričakujejo, da ga bodo poslanci obravnavali že na septembrski seji.