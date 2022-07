V Levici ne bodo podprli interventnega zakona v zdravstvu

Odbor DZ-ja za zdravstvo obravnava predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, s katerimi želi vlada izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev. Če bo dobil zeleno luč odbora, ga bo DZ obravnaval jutri. Koalicija ni usklajena glede izenačevanja javnih zavodov in koncesionarjev, kritično stališče do predloga je v državni zbor posredovala Konfederacija javnega sektorja in ga v celoti objavljamo v nadaljevanju. Včeraj se je do zakona opredelil tudi upravni odbor ZZZS, ki predlaga nekaj amandmajev.

Pred obravnavo na današnjem matičnem odboru državnega zbora je poslanec Levice Miha Kordiš dejal, da so se v koaliciji dogovorili, da bodo krizo v zdravstvu začeli reševati s skrajševanjem čakalnih dob in iskanjem načinov za omogočanje boljše dostopnosti do zdravnikov. Temu naj bi bil namenjen zakon, a se v njem po Kordiševih besedah izkazujejo zelo veliki problemi. »Predlogu zakona nasprotujejo javna zdravstvena blagajna in sindikati. Nezadovoljni smo z zakonom - iz vsebinskih razlogov - tudi v Levici, ker vidimo določbe kot možnost, skozi katero se lahko kanalizirajo finance in kadrovski viri iz javnih zdravstvenih zavodov k zasebnemu zdravstvu. Konkretno gre za to, da nam čakalne vrste na sekundarni in terciarni ravni nastajajo zaradi t. i. zdravnikov dvoživk, ki bi morali svoje obveznosti do pacientov pokriti v svojem dopoldanskem času, pa tega ne počnejo ali počnejo v omejenem obsegu, namesto tega pa paciente napotujejo v svoje zasebne prakse. Namesto da bi to v celoti ustavili, pa zakon dopušča določene luknje za nadaljevanje te prakse in problem še poglablja. To je skrb, ki nas pesti.«

V Levici želijo, da se ta zakon dokončno uskladi, preden zaključijo parlamentarno proceduro, in da ga umestijo v okvirje, kot jih predvideva koalicijska pogodba. »Tam jasno piše, da bomo javne zdravstvene ustanove postavili na prvo mesto, in da se bodo ukrepi pri skrajševanju čakalnih dob zgodile na način, da se bo pri tem favoriziralo javne bolnišnice. Šele potem ko bomo izvedeli, koliko so te sploh sposobne narediti, se lahko pogovarjamo o dodatnem izvajanju zdravstvenih storitev z namenom skrajševanja čakalnih dob pri zasebnikih ali zasebnikih s koncesijo.«

V Levici zakona na današnjem matičnem odboru ne bodo podprli, ne bodo pa mu niti nasprotovali, v upanju, da se do jutrišnje plenarne seje državnega zbora dogovorijo za amandmaje v okviru koalicijskem pogodbe. »V osnovi je treba preslikati, kar smo se dogovorili v koalicijski pogodbi, se pravi, da se na prvo mesto pri reševanju krize odmeri javnim bolnišnicam in javnim zdravstvenim domovom, ki so hrbtenica našega sistema,« je ponovil Kordiš.

Ob tem je poudaril, da si res želijo zakona, ki bo uredil pereče probleme v zdravstvu, hkrati pa nočejo, da se skozi parlamentarno sito, kot prvo veliko dejanje sedanje vlade pripelje zakon, ki bo kaj lahko problem poglobil, namesto odpravil.

Spomnimo, da je do prvih razhajanj med Levico in ministrstvom prišlo že pred časom, o čemer smo podrobneje pisali.

Skupaj s predlogom zakona je vlada v DZ poslala tudi predlog sklepa, po katerem bi bil razpis zakonodajnega referenduma o tem zakonu nedopusten. Kolegij je v torek sklenil, da bo DZ o predlogu sklepa odločal na še eni izredni seji, takoj po najverjetnejši potrditvi zakona v četrtek.