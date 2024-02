V Levici o sporu zaradi Kordiša

Svet Levice je na daljavo opravil razpravo o sporu v poslanski skupini Levice, po katerem so štirje poslanci z vodjo poslanske skupine Matejem T. Vatovcem na čelu predlagali, naj se Miho Kordiša umakne iz vseh parlamentarnih delovnih teles. Do njega pa so izrazili pričakovanje, naj – ko se vrne z bolniške odsotnosti – zapusti poslansko skupino, saj ga izključiti glede na pravila namreč ne morejo.

Sodu je izbilo dno Kordiševo vztrajanje, ki je vključevalo grožnje, da se ne bo dobro končalo, če na odprto delovno mesto v poslanski skupini ne bodo zaposlili ene od kandidatk, ki pa po mnenju drugih članov ni bila primerna za pokrivanje odbora za finance. A kot priznavajo vsi, so napetosti tlele že dolgo. Preostali člani so mu zamerili predvsem njegovo nepripravljenost za sodelovanje, saj da je želel, da obveljajo le njegovi predlogi. Sam v teh potezah vidi poskus discipliniranja in poskus čiščenja levega krila stranke, ki je na zadnjem kongresu dobilo večino v svetu. Njegovi podporniki pa imajo večino tudi v disciplinski komisiji, zato naši sogovorniki ne predvidevajo, da bi sledila izključitev Kordiša iz stranke, razen če bi se mu odreklo še več članov. To sta storili že poslanki Tatjana Greif in Nataša Sukič.

Sodeč po izjavi o tem, da postavljanje posameznika pred kolektiv ni dopustno, je na stran Vatovca in preostalih treh poslancev proti Kordišu stopila tudi koordinatorica stranke Asta Vrečko.

A po drugi strani je Miha Kordiš dobil podporo tudi več vplivnih članov stranke in lokalnih odborov. Nasprotovali so predvsem temu, da tako pomembne odločitve poslanske skupine prehodno niso obravnavali na stranki, čeprav je znano, da Levica v svojih organih potrjuje skoraj vse pomembnejše odločitve.

Seja zavlekla v pozne večerne ure in se je po naših informacijah končala – kot je bilo tudi sprva predvideno – brez potrjevanje kakršnihkoli sklepov, zato so se posamezniki spraševali tudi, kaj je sploh njen smisel. Kordiš je bil pred zasedanjem sicer odločen, da ne bo zapustil ne poslanske skupine ne stranke, ampak si želi stranko še naprej usmerjati na levo.

Ali in kako bo naprej delovala poslanska skupina Levice, še ni jasno, a bolj ključno vprašanje je, ali bi ta spor lahko blokiral tudi njihovo strankarsko delovanje. Kot rečeno, večino v svetu stranke je na kongresu dobilo levo krilo, Levica pa v svojih organih potrjuje skoraj vse pomembnejše odločitve.