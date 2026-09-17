V Lidlu alarm za nevarne pline, potrebna je bila evakuacija

V trgovini Lidl v Lenartu je bilo danes nekaj časa napeto. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, se je ob 13.52 v trgovini na območju Industrijske ulice v Lenartu vklopil alarm za nevarne pline. Potrebna je bila evakuacija prisotnih.

Do prihoda gasilcev Gasilske brigade Maribor in PGD Gornja Radgona so zaposleni že evakuirali obiskovalce iz trgovine.

Gasilci so zatem zavarovali kraj dogodka, prezračili objekt in opravili pregled objekta z merilci nevarnih plinov, vendar posebnosti niso zaznali.

Več podrobnosti zaenkrat ni znanih.