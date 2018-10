V Lifu so nas do zdaj proslavili volkovi, nas bodo poslej odpadki?

Ljubljana – Sredstva iz programa Life, finančnega instrumenta EU za varovanje okolja in blaženje podnebnih sprememb, Sloveniji do zdaj niso pomagala le pri blažitvi vplivov na okolje in podnebje, temveč tudi v gospodarstvu. Petdeset 91-milijonskih projektov, ki so prejeli 52 milijonov evrov podpore, je zagotovilo 250 delovnih mest. Ne glede na to smo se v Lifu najbolj izkazali s projektom ohranjanja volkov in sobivanja z ljudmi SloWolf. ...