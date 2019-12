FOTO:V Lipico gost ne pride zaradi hotela. Ali pač?

»Ko smo proučevali obstoječo stavbo hotela Maestoso iz sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja, smo si bili edini, da tak objekt ne spada v okolje lipiške kobilarne,« pravi Milan Tomac iz ljubljanskega arhitekturnega studia Enota. Novo podobo hotela so si zamislili kot transparentno filigransko konstrukcijo, ki oblikovno povzema prepoznavno belo lipiško ograjo.Tradicionalna lipiška arhitektura, ki jo predstavljajo graščina in konjski hlevi, po besedah Milana Tomca ni tipično mediteranska, po kateri se zgleduje obstoječ hotel, pač pa izhaja iz habsburškega Dunaja in se zato razlikuje od prevladujoče kraške gradnje. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.