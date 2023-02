V Litiji bodo po zapletenem postopku iz megle pridobivali energijo

Po dveh letih epidemije bo jutri, na pustno soboto, ob 15. uri v starem mestnem jedru v Litiji spet potekal tradicionalni pustni karneval. Nastopilo bo dvanajst skupin, ki se bodo v sprevodu sprehodile ali vozile po mestu ob Savi in odganjale zimo, čeprav se še niti dobro začela ni. A da ne bi zima na pomlad preveč opletala z repom, bodo poskrbele našemljene Litijanke in Litijani. Letošnja tema je zelo aktualna: rešitev energetske krize po litijsko, samo megla je meja.

Tako kot že skoraj dve stoletji bodo teme pustnega karnevala lokalno in globalno obarvane. Načini reševanja energetske krize, ki jih ponujajo vodilni strokovnjaki s področja energetike prebivalcem v tem delu Zasavja, ne zadoščajo več. Zato bodo jutri, na pustno soboto, v roke vzeli zdravo kmečko pamet in kar v mestu samem poiskali edinstveni energent prihodnosti: ekološko neoporečno in lokalno pridelano stoodstotno litijsko meglo. Čez vso soboto pa bodo potekale številne spremljajoče dejavnosti.

Pestro dogajanje čez ves dan

Že zgodaj zjutraj, ob 8. uri, se bo pustna tržnica na Valvazorjevem trgu šibila od pustnih dobrot, na kateri ne bodo manjkali krofi in med drugim tudi flancati. Slednji so dobili domovinsko pravico v pustni občini. Dopoldansko rajanje za otroke se bo ob 10. uri začelo v športni dvorani. Obiskali jih bodo Orači in pokači iz Zgornjega Leskovca.

Litijski karneval FOTO: Bojan Rajsek/Delo

Osrednji dogodek bo karnevalsko dogajanje po litijskih ulicah: od lekarne čez Valvazorjev trg in nato po Cesti komandanta Staneta (CKS) in po Brodarski cesti ter nazaj po CKS naravnost v športno dvorano, kjer bo približno ob 16.30 potekala razglasitev najboljših skupin z ansamblom Zavriskej in mamo Manko.

Poleg treh najboljših skupin po izboru pustne komisije bo razglašena tudi najboljša skupina po izboru občinstva, za katero bodo glasovali obiskovalci z lističi, ki jih bodo prejeli pri hostesah v povorki. Sledil bo karnevalski ples z Vilijem Resnikom in ansamblom Vzrock.

O čudnih šemah pisal že Bleiweis

Prvi večji pustni karnevali v organizaciji Turističnega društva Litija so se začeli z letom 1958. Takrat so k sodelovanju pritegnili domala vse litijske delovne organizacije in priprave na ta dogodek so potekale tako rekoč vse leto. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko je litijski karneval dosegel vrhunec, je prireditev obiskalo tudi do 20.000 gledalcev. V novem tisočletju je vnema za sodelovanje na tradicionalnem pustnem karnevalu popustila in pustne povorke so se skrčile na le nekaj skupin.

V zadnjih letih poskušajo organizatorji znova oživiti nekdaj imeniten dogodek. Litijski karneval spada med najstarejše v Sloveniji. O čudno oblečenih ljudeh, ki so se na pustno soboto norčevali iz politikov, je v Kmetskih in rokodelskih novicah pisal že Janez Bleiweis.